Corinthians prepara ofício para trocar árbitro do VAR no clássico contra o Palmeiras

O Corinthians encaminhará um ofício à CBF solicitando a substituição de Caio Max Augusto Vieira, escalado como árbitro do VAR para o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em julho do ano passado, o clube já havia solicitado à entidade que Caio Max não fosse mais escalado para jogos do time alvinegro. A solicitação foi motivada por uma acusação de que o árbitro teria utilizado um perfil identificado como “juizfifaplayer” em uma plataforma de streaming para fazer um comentário ofensivo ao clube. Ao ser questionado se já teria prejudicado o Corinthians em alguma partida, ele teria respondido: “O Timão que se f…”.

Não foi possível identificar a data exata do vídeo e do comentário, mas o pedido do clube era de que Caio Max fosse afastado de jogos do Corinthians até que a veracidade da publicação fosse averiguada. A escolha pelo árbitro gerou incômodo nos bastidores com a sua escalação para o duelo decisivo na Copa do Brasil.

A CBF e o árbitro jamais se pronunciaram oficialmente sobre a acusação feita pelo Corinthians em 2024, relacionada ao comentário ofensivo supostamente feito por Caio Max. A recente escalação do árbitro para o VAR do jogo de volta gerou forte reação entre torcedores alvinegros nas redes sociais, que resgataram o episódio e criticaram a decisão da entidade.

Polêmica

Caio Max Augusto Vieira foi protagonista de um lance polêmico na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Vitória, no Brasileirão do ano passado, na Neo Química Arena. Na ocasião, como responsável pelo VAR, ele recomendou a revisão de uma possível expulsão de Yuri Alberto, após uma dividida dura. O árbitro de campo, Gustavo Ervino Bauermann, no entanto, manteve a decisão de não aplicar o cartão vermelho.

Na última semana, foi a vez do Palmeiras se manifestar nos bastidores contra a arbitragem. O clube alviverde reclamou da anulação de um gol de Maurício na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, também na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a vitória no primeiro confronto, o Corinthians tem a vantagem do empate diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

