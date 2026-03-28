VÍDEO: Veja como foi o último gol da carreira de Vagner Love

O atacante Vagner Love se aposentou oficialmente dos gramados neste sábado (28) na partida entre Retrô e Ceará pela Copa do Nordeste. Na despedida, Love foi decisivo ao marcar o último gol da vitória por 3 a 1, já nos acréscimos, tornando o momento ainda mais simbólico. Veja o gol abaixo:

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Homenagens nas arquibancadas

Enquanto se preparava para entrar em campo, duas cenas chamaram a atenção no estádio. Uma delas foi a presença de dois bandeirões em homenagem ao atacante, com a frase "O último capítulo". Além disso, a mãe do jogador marcou presença com uma camisa personalizada, estampada com momentos marcantes da carreira do filho, peça que também foi usada por outros torcedores nas arquibancadas.

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ens não pararam por aí. No vestiário, Vagner Love recebeu a braçadeira de capitão, em um gesto que simboliza sua importância para a equipe e a carreira construída no futebol.

Já no momento em que entrou no gramado, o atacante passou por um corredor formado por companheiros de equipe e também por adversários, em mais uma homenagem à sua trajetória.

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Homenagem para Love (Foto: Reprodução)

Em seguida, Love recebeu uma camisa personalizada, além de um quadro do Retrô.

Vagner Love recebe homenagem do Retrô (Foto: Divulgação/Retrô)

Ainda no ônibus a caminho do Estádio dos Aflitos, o atacante de 41 anos revelou estar ansioso pelo momento da despedida, mas tranquilo quanto à forma como encerraria sua carreira.

— A ansiedade está começando a aumentar. Quanto mais o jogo se aproxima, mais ela cresce, mas está tudo muito tranquilo. Quando eu entrar em campo, preciso manter a calma, executar bem as ações e ajudar meus companheiros. É uma despedida muito tranquila como atleta de futebol. Tenho certeza de que o dia já está sendo especial. Quando o jogo terminar, será ainda mais — disse em entrevista ao "ge".

Últimas palavras de Love como jogador

Após a partida, Vagner Love, que atuou por Flamengo, Palmeiras e Corinthians, elogiou e agradeceu ao Retrô por lhe proporcionar a oportunidade de encerrar a carreira da forma que sempre imaginou.

— Deus é maravilhoso demais. Terminar assim, aqui no Retrô, com esses jogadores, esses funcionários, essa comissão técnica… Deus foi maravilhoso comigo por me permitir encerrar minha carreira neste lugar — disse Love.

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