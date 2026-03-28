VÍDEO: Veja como foi o último gol da carreira de Vagner Love
Atacante marcou na vitória do Retrô sobre o Ceará
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O atacante Vagner Love se aposentou oficialmente dos gramados neste sábado (28) na partida entre Retrô e Ceará pela Copa do Nordeste. Na despedida, Love foi decisivo ao marcar o último gol da vitória por 3 a 1, já nos acréscimos, tornando o momento ainda mais simbólico. Veja o gol abaixo:
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Homenagens nas arquibancadas
Enquanto se preparava para entrar em campo, duas cenas chamaram a atenção no estádio. Uma delas foi a presença de dois bandeirões em homenagem ao atacante, com a frase "O último capítulo". Além disso, a mãe do jogador marcou presença com uma camisa personalizada, estampada com momentos marcantes da carreira do filho, peça que também foi usada por outros torcedores nas arquibancadas.
ens não pararam por aí. No vestiário, Vagner Love recebeu a braçadeira de capitão, em um gesto que simboliza sua importância para a equipe e a carreira construída no futebol.
Já no momento em que entrou no gramado, o atacante passou por um corredor formado por companheiros de equipe e também por adversários, em mais uma homenagem à sua trajetória.
Em seguida, Love recebeu uma camisa personalizada, além de um quadro do Retrô.
Ainda no ônibus a caminho do Estádio dos Aflitos, o atacante de 41 anos revelou estar ansioso pelo momento da despedida, mas tranquilo quanto à forma como encerraria sua carreira.
— A ansiedade está começando a aumentar. Quanto mais o jogo se aproxima, mais ela cresce, mas está tudo muito tranquilo. Quando eu entrar em campo, preciso manter a calma, executar bem as ações e ajudar meus companheiros. É uma despedida muito tranquila como atleta de futebol. Tenho certeza de que o dia já está sendo especial. Quando o jogo terminar, será ainda mais — disse em entrevista ao "ge".
Últimas palavras de Love como jogador
Após a partida, Vagner Love, que atuou por Flamengo, Palmeiras e Corinthians, elogiou e agradeceu ao Retrô por lhe proporcionar a oportunidade de encerrar a carreira da forma que sempre imaginou.
— Deus é maravilhoso demais. Terminar assim, aqui no Retrô, com esses jogadores, esses funcionários, essa comissão técnica… Deus foi maravilhoso comigo por me permitir encerrar minha carreira neste lugar — disse Love.
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