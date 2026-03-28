Estreia do Cruzeiro na Libertadores terá arbitragem paraguaia; confira o quadro completo

O Cruzeiro estreará na Copa Libertadores na próxima semana, no dia 7, às 21h (de Brasília), quando enfrentará o Barcelona-ECU, em Guayaquil, pela primeira rodada da fase de grupos. Para a partida, a Conmebol definiu arbitragem quase que completamente paraguaia.

continua após a publicidade

O dono do apito será Juan Benítez. O árbitro de 43 anos já apitou nove partidas em 2026 sendo uma delas da Libertadores. Em 2024, ele comandou o jogo do Cruzeiro contra o Lanus pela semifinal da Sul-Americana, que terminou com vitória celeste.

Benítez será auxiliado por Milciades Saldivar e Eduardo Cardozo, ambos do Paraguai. No VAR, José Mendez terá o comando, sendo auxiliado por Luis Onieva.

continua após a publicidade

Confira quadro de arbitragem para Barcelona x Cruzeiro

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)

4º árbitro: Carlos Benítez (PAR)

VAR: José Mendez (PAR)

Assistente do VAR: Luis Onieva (PAR)

Assessor: Juan Corozo (COL)

Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro não teve muita sorte no chaveamento da Libertadores, caindo no grupo da morte. A equipe mineira enfrentará Boca Juniors, Barcelona-ECU e Universidad Católica.

A Raposa estava no pote 2 do sorteio. Com isso, fará a segunda, a terceira e última rodada dentro de casa. A equipe mineira jogará fora de casa na estreia, na quarta e na quinta partida da fase de grupos.

continua após a publicidade

Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Contra um dos times mais tradicionais da competição (Boca Juniors), um clube que costuma dar trabalho para os brasileiros (Barcelona-ECU) e uma equipe tradicional do Chile (Universidad Católica), o Cruzeiro está no grupo da morte.

Apesar de ser sonho dos torcedores, a Libertadores, nem nenhuma outra competição será priorizada pelo técnico Artur Jorge.

– Não dou prioridade a competição nenhuma. Gosto de competir. Sai campeão em 2024, na oitava rodada tínhamos 16 pontos, nós temos quatro. Sabemos que temos muito trabalho a fazer. Temos que abordar todas as competições com a mesma seriedade. De forma nenhuma irei priorizar o que quer que seja. Quero ter o Cruzeiro em todas as competições o mais longe possível, para que o Cruzeiro seja uma marca forte no Brasil e no futebol internacional – disse o comandante.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.