Vídeo: Botafogo Sub-20 é campeão sobre o Vasco; jogo termina em confusão

O Botafogo conquistou nesta quinta-feira (20) o título do Campeonato Carioca Sub-20 ao superar o Vasco por 3 a 2 nos pênaltis — no tempo normal, houve empate por 0 a 0, e na ida as equipes haviam empatado por 1 a 1. Nesta quinta, ao final das cobranças, os jogadores dos dois times se envolveram em uma briga generalizada. Veja o vídeo (a partir de 2:28:50):

A confusão começou logo após o Vasco perder a última cobrança, em chute que parou na trave. Na comemoração, o goleiro Rhyan Luca, do Botafogo, virou-se em direção à torcida vascaína, que estava atrás do gol, e simulou uma flechada. Nesse momento, jogadores do cruz-maltino foram para cima e a confusão tomou conta do gramado do Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. A briga não demorou a ser controlada.

'Com o tempo, vai ser mais', diz técnico do Botafogo Sub-20

Este foi o terceiro título do Botafogo Sub-20 na temporada. Este ano, a equipe do técnico Rodrigo Bellão já havia vencido a Dallas Cup e a Copa Rio Sub-20. Com a conquista do Campeonato Carioca, o time Sub-20 garantiu vaga na Copa do Brasil da Categoria.

— É uma emoção muito grande, estou extremamente feliz. O clube não mediu esforços para que a gente conseguisse executar esse trabalho. Eu fico muito feliz. Hoje, o Botafogo proporciona para os meninos e as pessoas um ambiente como uma família — disse Rodrigo Bellão à Botafogo TV.

— (O Botafogo) proporciona o melhor que pode para os jovens. É por isso que estamos conseguindo colocar os meninos em cima. Com o tempo, vai ser mais. Estou muito orgulhoso de fazer parte desse time aqui. Essa estrela aqui é diferente, e fico muito feliz por isso —, acrescentou o treinador do Botafogo Sub-20.

