Ídolo do Athletico-PR, multicampeão pelo Manchester City, da Inglaterra, e com passagens pela Seleção Brasileira, o volante Fernandinho anunciou sua aposentadoria como jogador profissional aos 40 anos, na noite desta quarta-feira (19), durante participação em jogo beneficente, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Fernandinho não atuava profissionalmente desde o rebaixamento do Furacão, em dezembro do ano passado, e durante o jogo "Bola para Frente, Rio Bonito do Iguaçu", foi questionado sobre a possibilidade de voltar a entrar em campo.

— Já estou cansado. Já cansei correndo hoje 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais, já fui bem realizado no futebol. Tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Agora, é um tempo de aproveitar com a família — disse o agora ex-jogador.

Em março deste ano, Fernandinho fez mistério sobre a possibilidade de aposentadoria durante participação no documentário "Live After Football", produzido pelo Manchester City.

Carreira de Fernandinho:

Em toda sua carreira, Fernandinho disputou 918 jogos e marcou 110 gols. O volante vestiu as camisas de Athletico-PR, Shakhtar Donetsk, Manchester City e Seleção Brasileira, quando disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Entre os principais títulos estão cinco conquistas da Premier League, uma Liga Europa e uma Copa América.

