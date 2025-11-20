O técnico Davide Ancelotti terá, mais uma vez, que contornar problemas na equipe para o duelo do Botafogo com o Grêmio, neste sábado (22), a partir das 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O treinador terá um desfalque certo e pelo menos três dúvidas para a partida com os gaúchos.

continua após a publicidade

➡️Chris Ramos será julgado pelo STJD após expulsão

A ausência confirmada é a do lateral-esquerdo Alex Telles, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto natural é Cuiabano, que inclusive entrou na vaga de Telles no decorrer da vitória por 3 a 2 sobre o Sport, na terça-feira (18).

Mas Ancelotti poderá ter ausências importantes também no meio-campo e no ataque. Joaquín Correa e Santi Rodríguez, que ficaram de fora do jogo com o Sport por problemas musculares, ainda não têm retorno garantido.

continua após a publicidade

Outra dúvida é Chris Ramos. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo da partida de terça-feira após receber uma pancada no quadril. No mesmo dia, ele concedera entrevista a uma rádio espanhola em que revelou que vinha sentido dores na região desde o jogo com o Mirassol, no início do mês.

Por Libertadores, Botafogo precisa vencer o Grêmio

A partida diante do Grêmio é vista como crucial pelo Botafogo na briga por uma vaga direta à Libertadores do próximo ano. Por ora, os cinco primeiros colocados no Brasileirão garantem a classificação à fase de grupos, uma vez que Flamengo ou Palmeiras terão direito a uma vaga pelo título da edição da Libertadores deste ano, cuja final entre as equipes acontece no próximo dia 29.

continua após a publicidade

Com 55 pontos na tabela, o Botafogo começou a quinta-feira na quinta colocação. O time briga diretamente com o Fluminense (54) e Bahia (53). O tricolor baiano, no entanto, ainda joga nesta quinta-feira e poderá ultrapassar os dois se vencer o Fortaleza, em casa.