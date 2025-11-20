Mateo Ponte, do Botafogo, alcança marca importante na carreira: 'Muito grato'
Lateral uruguaio entrou no segundo tempo da vitória sobre o Sport
O Botafogo venceu o Sport por 3 a 2 na noite da última terça-feira (18), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a quinta colocação, com 55 pontos, mantendo-se dentro da zona de classificação para a Libertadores. A partida foi especial para o lateral-direito Mateo Ponte, que entrou na segunda etapa do duelo com o Leão e alcançou a marca de 100 jogos como profissional.
Revelado nas categorias de base do Danubio, do Uruguai, onde disputou 23 partidas, o defensor de 22 anos chegou ao Botafogo em 2023 e já acumula 77 jogos com a camisa do Glorioso, tendo conquistado na temporada passada os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pelo Fogão, Ponte marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências.
Mateo Ponte celebrou a marca centenária e destacou a importância do Botafogo em sua carreira.
"Fico feliz por alcançar uma marca como essa, ainda mais em uma partida que conseguimos buscar o resultado e sair com a vitória. Sou muito grato ao Botafogo por ter me dado a oportunidade de vir para o Brasil e crescer bastante. Também agradeço ao Danubio, clube que me projetou para o futebol e acreditou em mim desde o início da minha trajetória como jogador de futebol. Espero poder aumentar ainda mais essa marca", disse.
Dos 100 jogos na carreira, o Brasileirão é a competição que Ponte mais disputou, com 37 partidas, seguido pela Copa Libertadores, com 18 jogos. Todos os quatro gols marcados pelo uruguaio no Botafogo foram na Série A.
