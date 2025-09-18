O meia-atacante Matheus Lima, considerado uma das grandes joias da base do Santos, fez sua estreia no futebol profissional. O caminho do jogador, no entanto, foi diferente do imaginado: seu primeiro jogo na carreira ocorreu pelo A’ali FC, do Bahrein, na Ásia Ocidental.

Nascido e criado em Santos, Matheus passou pelas franquias das escolinhas Meninos da Vila da própria cidade e chegou ao clube aos oito anos para jogar futsal. Aos nove, passou a integrar também as equipes de futebol de campo.

Rapidamente, Matheus Lima se tornou um fenômeno nas categorias de base, chegando a ser comparado a Messi por um gol marcado na vitória sobre o Santo André, pelo Paulista Sub-13. Na jogada, o camisa 10 partiu da lateral do campo, driblou dois adversários, arrancou, tabelou, invadiu a área entre três defensores e finalizou marcando um golaço.

Em 2022, o jornal AS, da Espanha, noticiou que o técnico José Mourinho, então comandante da Roma, estaria de olho na promessa do Santos. Outros clubes a Europa também sondaram a situação do garoto.

— Matheus Lima parece ter se tornado o novo alvo dos maiores clubes da Europa. O jovem de 16 anos conseguiu cativar a Roma com seus dribles e gols pelo Santos FC no Brasil. Apesar de ainda não ter estreado pelo time principal, o jogador assinou uma extensão de contrato até 2025, com uma cláusula de rescisão de € 70 milhões — disse o jornal.

Apesar das expectativas, Matheus Lima não conseguiu se firmar no Santos após sofrer uma série de lesões. Ele deixou o clube ao não chegar a um acordo para a renovação de contrato.

Matheus Lima foi considerado grande promessa no Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Conquistas e números no Santos

A expectativa em torno de Matheus Lima se deve, em grande parte, à sua trajetória consistente nas categorias de base do Santos. Desde 2015, ele passou por todas as seleções de base, acumulando gols e participações importantes. No Paulista Sub-11, por exemplo, marcou 17 gols em 24 partidas, após ter balançado a rede três vezes em 17 jogos na temporada anterior. Já no Sub-13, entre 2018 e 2019, anotou seis gols em 20 partidas e ainda teve a oportunidade de jogar pelo Sub-15.

Nos anos seguintes, Matheus manteve o ritmo de crescimento. Pelo Paulista Sub-15, em 2021, marcou 15 gols em 12 jogos, além de um gol em cinco partidas pelo Brasileiro Sub-17. Entre 2022 e 2023, pelo Sub-17, fez nove gols em 31 jogos oficiais, incluindo torneios estaduais e nacionais. Mais recentemente, pelo Sub-20, atuou em 22 partidas oficiais entre 2024 e 2025, balançando a rede três vezes, consolidando-se como um jogador versátil e produtivo nas categorias de base do clube.

Estreia pelo Al-Aali Club

Com a camisa 50, Matheus Lima foi titular pelo Al-Ahli Club. A equipe, comandada pelo brasileiro Vinicius Eutrópio, perdeu por 1 a 0 para o Al Khalidiyah. Nas redes sociais, o Menino da Vila comentou sobre a partida.

— Muito feliz por ter realizado meu sonho de estrear profissionalmente, somente agradecer a Deus por esse momento incrível — disse Matheus Lima.