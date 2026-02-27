Fluminense atualiza sobre lesão de Bernal e dá prazo para recuperação

O Fluminense atualizou a situação clínica do volante Facundo Bernal após a partida contra o Palmeiras, disputada na última quarta-feira (25). O jogador deixou o campo com dores no joelho direito e, após a realização de exames, foi constatada lesão parcial do ligamento cruzado posterior. A previsão de recuperação é de aproximadamente 30 dias.

A baixa amplia a lista de problemas no meio-campo tricolor. Nonato também está entregue ao departamento médico e segue fora de combate. Já Hércules, que se recuperou recentemente de lesão, voltou a atuar no último compromisso, mas participou por poucos minutos, utilizado por necessidade da equipe e ainda em processo para recuperar o ritmo de jogo.

Além disso, o técnico Luis Zubeldía não conta mais com Lima, que foi emprestado ao Club América, do México. Com isso, o Tricolor fica com opções reduzidas para o setor: apenas Otávio, Hércules e Martinelli estão à disposição.

O cenário preocupa às vésperas de um confronto importante. O Fluminense recebe o Vasco neste domingo (1), às 18h (de Brasília), pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Na partida de ida, disputada no Nilton Santos, com mando do Vasco, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Kevin Serna. Mesmo atuando com um jogador a menos em parte do confronto, a equipe comandada por Luis Zubeldía conseguiu sustentar o resultado e abrir vantagem na disputa por uma vaga na final.

Com o triunfo no primeiro duelo, o Tricolor pode até empatar no jogo de volta para garantir classificação. Já uma vitória vascaína por um gol de diferença leva a decisão para as cobranças de pênaltis, mantendo a semifinal em aberto.