Flamengo acumula 'entregadas' em início ruim de 2026; veja lances

A derrota do Flamengo para o Lanús, que culminou no vice-campeonato da Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã, ficou marcada por erros individuais dos jogadores. O cenário, contudo, não é novidade neste começo conturbado de temporada. As "entregadas" são um problema já frequente no curto recorte de 2026.

Em 11 partidas com o time profissional até aqui — ou seja, excluindo os três jogos disputados com o sub-20 no Campeonato Carioca —, o Rubro-Negro sofreu 14 gols. Destes, quatro saíram após erros defensivos graves, todos contribuindo para derrotas da equipe de Filipe Luís. Relembre abaixo os lances.

Flamengo 2 x 3 Lanús — Recopa Sul-Americana

As duas últimas falhas individuais estão frescas na mente do torcedor rubro-negro. Na derrota por 3 a 2 para o Lanús, dois dos três gols dos argentinos saíram a partir de erros de jogadores do Flamengo.

No primeiro, Ayrton Lucas e Rossi protagonizaram a lambança. O lateral-esquerdo recuou a bola de maneira fraca para o goleiro, que estava no meio-campo para auxiliar na construção e acabou escorregando, cedendo caminho livre para o Lanús abrir o placar. Castillo só teve o trabalho de conduzir a bola e bater de fora da área para marcar.

Já no lance final da partida, com o Mais Querido lançado ao ataque em busca de um milagre após sofrer o empate e ficar atrás no agregado, veio outro erro individual. Erick Pulgar ficou com a sobra de bola e tentou mandá-la de qualquer jeito para frente, mas a deu de presente para Walter Bou. O atacante arrancou com campo livre, driblou Rossi na entrada da área e fez o terceiro gol dos argentinos no Maracanã.

São Paulo 2 x 1 Flamengo — Brasileirão

A virada do São Paulo sobre o Flamengo no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão 2026, também contou com erro individual da defesa rubro-negra. Com o jogo empatado em 1 a 1, Erick Pulgar tentou cortar cruzamento em meia-altura vindo do lado direito. No entanto, o chileno acabou só ajeitando a bola para Danielzinho finalizar na pequena área e fazer o gol da vitória tricolor.

Fluminense 2 x 1 Flamengo — Campeonato Carioca

A primeira derrota do Flamengo no ano também contou com "entregada" da defesa. No Fla-Flu válido pela quarta rodada da Taça Guanabara, foi Emerson Royal que acabou cedendo o segundo gol do Fluminense na partida, marcado por John Kennedy. No lance, a bola acabou sobrando limpa na área após cobrança de escanteio do rival, mas o lateral rubro-negro errou na tentativa de corte e deu um presente para o camisa 9 tricolor só escorar e balançar a rede de Andrew.

Jogos com o sub-20 também foram marcados por erros

Antes mesmo do elenco profissional voltar a campo nesta temporada, o Mais Querido já convivia com uma série de erros individuais. Representado pela equipe sub-20, o Flamengo acumulou seis "entregadas" que geraram finalizações do adversário: cinco no empate com a Portuguesa e uma na derrota para o Bangu.

A diferença, contudo, foi que apenas em um desses lances o adversário aproveitou a falha para marcar — justamente no gol da vitória do Bangu, em Moça Bonita. Diante de times mais qualificados, por outro lado, os profissionais não tiveram a mesma "sorte" e acabaram sendo vazados em todos os quatro erros cometidos.

