Futebol lidera ranking de eventos esportivos lucrativos no Brasil em 2024

O esporte é um dos setores que mais movimenta a Economia no Brasil e gera altos lucros com premiações milionárias. O principal é o futebol masculino, que tem a maior premiação esportiva do país. Além dele, pôquer e esportes eletrônicos atraíram a atenção de fãs e também movimentaram grandes valores, o que reflete o crescimento e a diversificação das modalidades.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Conheça o ranking das 5 principais premiações distribuídas em competições esportivas no Brasil:

1 - Futebol - Campeonato Brasileiro (Brasileirão): tem a principal premiação esportiva do país, com cerca de R$ 500 milhões distribuídos entre os clubes conforme as posições na tabela. O Botafogo, campeão em 2024, garantiu R$ 48,1 milhões, enquanto o vice-campeão Palmeiras recebeu R$ 45,7 milhões.

➡️Brasileirão 2024: confira quanto o seu time gastou por ponto na competição

2 - Futebol - Copa do Brasil: os times conquistaram R$ 9,4 milhões apenas por alcançar as semifinais. O campeão Flamengo levou para casa R$ 73,5 milhões. Ao longo do torneio, o clube arrecadou R$ 19,6 milhões entre a terceira fase e a semifinal, somando R$ 93,1 milhões com o pentacampeonato.

continua após a publicidade

3 - Poker - BSOP Millions (Campeonato Brasileiro de Poker): o maior torneio de pôquer do Brasil distribuiu mais de R$ 165 milhões na última temporada. O torneio The Legends, com buy-in (valor de inscrição pago para participar) de R$ 250 mil, proporcionou a maior premiação já vista no campeonato, com R$ 3,5 milhões para o campeão Leandro Zavodini. Os três melhores também receberam valores milionários.

4 - Olimpíadas - Jogos Olímpicos (COB): os Jogos Olímpicos de Paris renderam premiações consideráveis aos atletas brasileiros, com as medalhas de ouro valendo R$ 350 mil e podendo atingir até R$ 1,05 milhão em provas coletivas.

continua após a publicidade

5 - E-Sports - Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL): o campeonato de 2024 distribuiu um prêmio total de R$ 300 mil entre as equipes participantes. O time vencedor recebeu R$ 115 mil, além de garantir vaga no Worlds 2024, o campeonato mundial de League of Legends.