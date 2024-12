Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (19/12/2024)

Nesta quinta-feira (19), os jogos de hoje têm destaque em confrontos pela Europa. Na Copa da Liga Inglesa, Tottenham e Manchester United fazer clássico para decidir quem avança na competição. Na Itália, Inter de Milão e Udinese duelam pela Copa da Itália, enquanto o Chelsea joga pela UEFA Conference League.

Pela Copa da Itália, a Inter de Milão vai a campo contra a Udinese; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 19 de dezembro de 2024)

Copa da Liga Inglesa

17h: Tottenham x Manchester United - ESPN e Disney+

Conference League

17h: Chelsea x Shamrock Rovers - CazéTV

Copa da Itália

17h: Inter de Milão x Udinese - CazéTV e NSports

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h: Cádiz x Burgos - Disney+

15h: Elche x Racing Santander - Disney+

Brasil Ladies Cup

16h: Pumas feminino x Avaí/Kindermann feminino - Canal GOAT

20h: Bahia feminino x Paraguai feminino - Canal GOAT

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

O grande destaque desta quinta-feira fica com o embate entre Tottenham e Manchester United pela Copa da Liga Inglesa. Mesmo sendo um confronto pela competição de menos relevância na Inglaterra, clássico sempre é clássico, e as equipes prometem fazer um bom jogo. O duelo deve ser equilibrado, com o Tottenham jogando diante de sua torcida, enquanto os Red Devils encaram uma sequência positiva, além de virem de vitória contra o Manchester City.

Já os outros destaques ficam com os jogos de Inter de Milão, pela Copa da Itália, e Chelsea, pela Conference League. As equipes devem confirmar seus favoritismos nos jogos.

