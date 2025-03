Flamengo vive expectativa por recuperação de lesionados às vésperas da final do Carioca

O Flamengo vive a expectativa pela recuperação de jogadores lesionados às vésperas da final do Campeonato Carioca. No jogo de ida da decisão contra o Fluminense, Filipe Luís não contou com Cebolinha, Danilo e Michael, que podem retornar no fim de semana.

Na quarta-feira (12), Danilo não entrou na lista de relacionados por não se sentir 100% seguro, embora esteja recuperado das dores. Sem jogar desde o dia 22 de fevereiro, a presença do camisa 13 em campo como titular é improvável, mas pode surgir como uma opção.

Por outro lado, Cebolinha e Michael voltaram a realizar atividades no campo, mas ainda dependem de si para saber se terão condições de jogo no fim de semana. Em meio a lesão muscular de Bruno Henrique, o Flamengo conta com poucas opções no sistema ofensivo.

Sem uma referência no ataque, Gonzalo Plata e Luiz Araújo acumularam juntos apenas uma finalização na partida. Com isso, a presença de "reforços" seria útil para Filipe Luís ter mais opções, embora a dupla não tenha condições de atuar durante os 90 minutos.

Nas últimas semanas, o Flamengo conseguiu recuperar peças importantes do elenco, como Alex Sandro e Ayrton Lucas. No entanto, o Rubro-Negro contou com um banco de reservas limitado no primeiro jogo da final e que não conseguiu manter o nível da equipe que iniciou o jogo.

Com exceção de Juninho, que participou bem do momento ofensivo e marcou o segundo gol do Flamengo, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves entraram mal. Em meio a escassez de jogadores mais cascudos, o Rubro-Negro torce por retornos nos próximos dias.