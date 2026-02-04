Junior Alonso lamenta derrota e diz que Atlético-MG repetiu 'erros do passado'

Após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino, Junior Alonso analisou a partida e lamentou o resultado. O jogador destacou que o Atlético precisa evoluir para não repetir os erros das partidas anteriores.

Após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino, Junior Alonso analisou a partida e lamentou o resultado. O jogador destacou que o Atlético precisa evoluir para não repetir os erros das partidas anteriores.

continua após a publicidade

Alonso também comentou sobre o comportamento do jogo, apontando que a partida teve dois tempos distintos: o Bragantino dominou a primeira etapa, enquanto o Galo teve maior controle na segunda, sem, porém, conseguir reverter o placar.

— Dois tempos distintos, é uma coisa que a gente tem que melhorar, são erros do passado que a gente está cometendo de novo. Começar perdendo no primeiro tempo e aí tentar reverter no segundo, é muito difícil no Campeonato Brasileiro, principalmente fora de casa. É uma situação que a gente tem que reverter e trabalhar para que isso não aconteça mais — analisou Alonso

continua após a publicidade

Alonso também comentou sobre o problema que o Atlético vem sofrendo nos últimos jogos, sair atrás do placar:

— A gente sabe que está tendo essa dificuldade, temos que ter humidade para aceitar isso e trabalhar para que isso não aconteça demais. Temos que jogar desde o primeiro minuto com muita intensidade e ser protagonista sempre — concluiu o zagueiro.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Hulk lamenta gol sofrido para o Bragantino (Foto: Eduardo Carmin / GazetaPress)

Como foi Bragantino x Atlético?

O jogo foi marcado pelo domínio do Bragantino no primeiro tempo, enquanto o Atlético conseguiu equilibrar as ações na segunda etapa, mas sem a mesma eficácia do adversário. O Massa Bruta marcou aos 38 da primeira metade com Gustavo Neves.

continua após a publicidade

Na etapa final, o Atlético teve mais posse de bola e pressionou em busca do empate, mas encontrou dificuldades para furar a defesa organizada do Bragantino e pecou na pontaria. Com solidez defensiva e eficiência, o time paulista segurou a vitória por 1 a 0, enquanto o Galo mostrou limitações ofensivas mesmo com o controle no segundo tempo.