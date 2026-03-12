Zubeldía explica escolha por Savarino e ausência de Cano no Fluminense: 'Grande notícia'
Tricolor superou o Remo por 2 a 0
Após a vitória do Fluminense, Zubeldía celebrou o resultando e explicou à imprensa em entrevista a escolha por Savarino no time titular. O treinador respondeu ainda o motivo da ausência de Cano nas relações dos jogos. O jogador já foi liberado pelo Departamento Médico tricolor.
Fluminense
Fluminense
Futebol Nacional
— Entendemos que era muito importante que ele (Savarino) começasse jogando, porque íamos precisar de um ataque posicional. Iríamos precisar de Lucho e isso não permitia ter um homem a mais na metade do campo para jogar. E para isso, Savarino era o ideal. Um jogo em que a equipe jogou bem. Principalmente porque teve o controle de terminar as jogadas, teve profundidade e também quando precisamos de Fábio em alguma ação pontual também tivemos. Em geral, o time esteve bem e fomos merecedores da vitória. Savarino, dentro do funcionamento da equipe, esteve bem — disse Zubeldía, que seguiu:
— O Germán está voltando, está treinando bem. Fez uma semana bastante boa e logo vai voltar. Estamos nos assegurando de que ele tenha uma base de treinamento adequada junto com todo o estafe.
E seguramente em pouco tempo estará sendo considerado. O mais importante é poder fazer uma base de treinamento porque a temporada é muito longa e é o momento para que ele acumule estímulos, sessões de treinamento e depois não sofra consequências negativas. Então vamos pelo melhor caminho e para todos nós é uma grande notícia.
Com o resultado, o Tricolor chega à terceira posição da tabela, com dez pontos. O Remo fica no Z-4, com três pontos, ainda sem vencer na competição.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.
