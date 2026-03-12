Canobbio exalta lance de jogador do Fluminense após vitória: 'Ele é craque'
Jogador foi autor de um dos gols da vitória tricolor
Após a vitória do Fluminense, Canobbio celebrou o gol e exaltou o companheiro de time Lucho Acosta pelo passe recebido. O Tricolor venceu o Remo por 2 a 0 nesta quinta-feira (12), em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão.
— Foi uma jogada muito coletiva, a gente vem trabalhando há muito tempo. Eu já estava falando para o Acosta para virar o jogo, eu estava sozinho. E ele fez, ele é craque. Eu estava esperando a bola lá, na segundo trave, e foi boa. Foi bom comemorar com o grupo, que vem fazendo um bom trabalho. No outro dia a gente não conseguiu o objetivo principal que era o estadual, mas continuar para frente, que é um ano muito longo, muito intenso, e continuar trabalhando com muita humildade — disse Canobbio.
O uruguaio respondeu ainda sobre a possibilidade de brigar pelo título do Brasileirão.
— É difícil pensar agora, mas lógico que como time grande a gente assumiu a responsabilidade. É jogo a jogo. Os jogos como visitante são muito duros. Agora é só parabenizar, desfrutar um pouquinho, virar a página. Domingo tem um jogo especial para mim, e um jogo muito duro lá no Maracanã. É continuar trabalhando.
Com o resultado, o Tricolor chega à terceira posição da tabela, com dez pontos. O Remo fica no Z-4, com três pontos, ainda sem vencer na competição.
O que vem por aí?
O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Remo viaja para enfrentar o Coritiba, no mesmo dia, às 18h30.
✅Ficha do jogo
REMO x FLUMINENSE
5ª rodada do Campeonato Brasileiro
📅 Data: quinta-feira, 12 de março de 2026
⚽ Gols: John Kennedy (15'/1T) e Canobbio (17'/2T)
📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
🟨 Cartões amarelos: João Pedro e Patrick de Paula (REM) e Hércules (FLU)
Escalações
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Tchamba e Sávio; Picco (Patrick), Patrick de Paula (Zé Ricardo), Pikachu (Ferreira) e Vitor Bueno; Alef Manga (Monti) e João Pedro (Jajá).
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli (Alisson, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio (Serna), John Kennedy (Castillo) e Savarino.
Tudo sobre
