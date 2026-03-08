Pedrinho sai em defesa de Tite após título do Cruzeiro: 'O que foi feito, foi surreal'

O Cruzeiro conquistou, na noite deste domingo (8), o título do Campeonato Mineiro, ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão. Durante a festa de comemoração no gramado, o dono da SAF celeste, Pedrinho, saiu em defesa do técnico Tite.

– Eu falei para todos os jornalistas, a crítica é legítima, legal. Agora, o que foi feito nesses dois meses em relação ao Tite, ao Cruzeiro, é surreal. O Tite merece, o Cruzeiro merece. A crítica faz parte. Deixar claro que o Cruzeiro não é gerido por rede social. A rede social bate e bate, alguns influenciadores entram no negócio. Levei a torcida, fizemos a reunião. Temos que respeitar as pessoas. Jornalista tem que criticar mesmo, mas tem que ter uma lógica. Falam coisas que não são realidade – comentou.

Além disso, o empresário cruzeirense comemorou seu primeiro título como dono da SAF celeste. Ele assumiu o clube em 2024.

– É maravilhoso, ver o torcedor gritando com alegria nos olhos, me contagia. É diferente, seis anos sem ganhar um Campeonato Mineiro. Nossa torcida merecia, nós merecemos, pelo trabalho. Fomos felizes, estamos de parabéns – festejou Pedrinho.

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

