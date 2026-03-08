Léo Ortiz detalha participação de Jardim no título do Flamengo: 'Ajustou algumas coisas'

Após a conquista do 40º Campeonato Carioca do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz revelou como foi a primeira semana de trabalho do treinador Leonardo Jardim no Rubro-Negro. O jogador afirmou que o técnico não fez mudanças drásticas, mas realizou alguns ajustes.

continua após a publicidade

- Acho que um título sempre pode ser uma virada de chave, e esperamos que seja. É o começo de um novo trabalho. O míster ainda não conseguiu passar tantas coisas, mas ajustou alguns detalhes nos quais acredita. Ele mesmo falou que muitas coisas eram parecidas, e queria apenas fazer ajustes com um pouco da sua visão de jogo, que era diferente de algumas coisas do Filipe

O Flamengo foi campeão carioca pela 40ª vez (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

Ortiz também enalteceu a conquista sobre o rival tricolor e afirmou que acredita em uma "virada de chave" da equipe para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

- Estou feliz por conquistarmos um título em cima de um rival, dentro da nossa casa e com a nação nos apoiando. Com certeza, isso pode ser uma virada de chave para um ano vitorioso. Internamente, nunca duvidamos da nossa capacidade. Sabíamos que era uma questão de trabalho, de reverter algumas coisas que não haviam começado bem no início do ano. Acreditávamos muito no nosso talento, na nossa qualidade e, principalmente, na nossa dedicação e profissionalismo. Sabíamos que, em algum momento, as coisas iriam virar. Espero que, como eu disse, hoje seja o início de mais um ano vitorioso para nós.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

FICHA TÉCNICA ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final — Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📍Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Samuel Lino e Jorginho (FLA)

🏟️ Público: 69.315 presentes;

💰 Renda: R$ 5.270.903,50

continua após a publicidade

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga