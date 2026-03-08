Atlético-MG: Hulk comenta briga no clássico e aponta arbitragem como principal culpada

O atacante Hulk comentou sobre a confusão generalizada no clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo (8). Ele se desculpou pelo ocorrido e apontou a arbitragem como um dos principais fatores que contribuíram para o tumulto.

Hulk classificou o episódio como lamentável e afirmou não se recordar de ter vivenciado algo parecido em toda a sua carreira. O atacante reforçou que todos estavam defendendo seus clubes, mas destacou que a situação não deveria ter acontecido e pediu desculpas pelo episódio:

— Eu não me recordo de ter participado de alguma violência em partida de futebol em qual eu estive presente. É lamentável, não vou cansar de pedir desculpa. Claro que a gente tá defendendo nossas cores ali, vamos defender até a morte. O sangue quente, a gente vê um companheiro sendo agredido, automaticamente tu vai reagir, porque tu tem que defender teu companheiro e o teu time. Mas poderia ser evitado — lamentou Hulk

Hulk também criticou a arbitragem e apontou o árbitro Matheus Candançan como um dos principais culpados pelo acontecimento:

—Poderia ser evitado, como eu já falei. Mas temos que falar que o principal culpado de tudo que aconteceu é o Matheus, o árbitro. Eu tinha falado pra ele no início do segundo tempo: "Matheus, se você não tiver o controle do jogo, esquece, vai ter que começar a dar cartão". Começou a ter tapa na cara, empurrão e tudo, e ele simplesmente não fazer nada — comentou Hulk

Hulk no clássico (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Confusão generalizada em Cruzeiro x Atlético

Nos minutos finais de Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

A confusão começou após o goleiro Éverson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto.

Foi necessária a intervenção da polícia e dos seguranças para conter a confusão. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a vitória do Cruzeiro e a conquista do título do Campeonato Mineiro de 2026.

