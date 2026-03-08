Veja os gols de Novorizontino x Palmeiras: Carlos Miguel falha, mas Verdão garante a taça
Com vantagem de dois gols no placar geral, Palmeiras é campeão paulista
- Matéria
- Mais Notícias
No cruzamento de uma falta sofrida por Andreas Pereira, o Palmeiras achou o primeiro gol da partida de volta da final. Após um bate e rebate na área e bola na trave, ela sobrou para Murilo, que empurrou com a coxa para dentro do gol. Minutos depois, o Novorizontino empatou após Carlos Miguel soltar uma bola que estava em suas mãos, com tento marcado por Bianqui.
Abel define escalação do Palmeiras com Arias titular para final do Paulistão
Palmeiras
Com Rômulo, Novorizontino está escalado para a final do Paulistão contra o Palmeiras
Palmeiras
Torcidas de Novorizontino e Palmeiras agitam arredores do Jorjão na final do Paulistão
Palmeiras
Mais tarde, na reta final do segundo tempo, goleiro do Novorizontino saiu mal e Vitor Roque aproveitou para balançar o barbante e fazer o 2 a 1. O jogo terminou com este resultado e o Palmeiras conquistou o Paulistão 2026.
➡️ Ingleses reagem a brasileiro que salvou Chelsea de tropeço histórico: 'Insano'
Veja os gols do Palmeiras:
Veja o gol do Novorizontino:
🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Como foi o jogo de ida entre Palmeiras e Novorizontino?
Como costuma ocorrer em decisões, a partida entre Palmeiras e Novorizontino começou nervosa, com ambas as equipes cometendo erros de passe e impondo forte pressão na marcação, principalmente no meio-campo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Empurrado pela torcida, o Palmeiras passou a reter a posse de bola e a encurralar o rival no campo de defesa. Ainda assim, a primeira finalização do jogo foi do Novorizontino, já na metade da etapa inicial. Foi então que uma das armas do Alviverde em 2026 apareceu: a ligação direta e a verticalidade.
Marlon Freitas lançou Ramón Sosa, escolhido por Abel Ferreira para substituir o lesionado Vitor Roque. O paraguaio dominou e encontrou Flaco López, que, sem colocara muita força, finalizou no canto de Jordi para abrir o placar e chegar a sete gols na temporada.
Na sequência, o argentino prendeu a marcação e acionou Allan pela direita. O jovem chutou com força, e a bola acertou a trave esquerda. Já nos minutos finais, Gustavo Gómez cometeu pênalti, oferecendo ao Novorizontino a chance de empatar antes do intervalo. Robson cobrou, mas Carlos Miguel permaneceu no centro do gol e defendeu com segurança.
Logo aos seis minutos do segundo tempo, Piquerez cruzou na medida para Gustavo Gómez cabecear. Jordi fez a defesa na primeira tentativa, mas não conseguiu evitar o gol do zagueiro, o segundo do Palmeiras na partida. Porém, o VAR revisou a jogada e anulou o gol por impedimento do capitão alviverde.
Mesmo após as substituições, o Novorizontino não conseguiu levar perigo a Carlos Miguel e, apesar da desvantagem de um gol, abusou da cera em diversas oportunidades.
O placar permaneceu inalterado até o apito final.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias