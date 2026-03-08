Veja os gols de Novorizontino x Palmeiras: Carlos Miguel falha, mas Verdão garante a taça

No cruzamento de uma falta sofrida por Andreas Pereira, o Palmeiras achou o primeiro gol da partida de volta da final. Após um bate e rebate na área e bola na trave, ela sobrou para Murilo, que empurrou com a coxa para dentro do gol. Minutos depois, o Novorizontino empatou após Carlos Miguel soltar uma bola que estava em suas mãos, com tento marcado por Bianqui.

continua após a publicidade

Mais tarde, na reta final do segundo tempo, goleiro do Novorizontino saiu mal e Vitor Roque aproveitou para balançar o barbante e fazer o 2 a 1. O jogo terminou com este resultado e o Palmeiras conquistou o Paulistão 2026.

➡️ Ingleses reagem a brasileiro que salvou Chelsea de tropeço histórico: 'Insano'

Veja os gols do Palmeiras:

Veja o gol do Novorizontino:

Campeonato Paulista 2026; jogo Palmeiras x Novorizontino (Foto: Fernando Roberto/UAI Foto/Gazeta Press)

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi o jogo de ida entre Palmeiras e Novorizontino?

Como costuma ocorrer em decisões, a partida entre Palmeiras e Novorizontino começou nervosa, com ambas as equipes cometendo erros de passe e impondo forte pressão na marcação, principalmente no meio-campo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Empurrado pela torcida, o Palmeiras passou a reter a posse de bola e a encurralar o rival no campo de defesa. Ainda assim, a primeira finalização do jogo foi do Novorizontino, já na metade da etapa inicial. Foi então que uma das armas do Alviverde em 2026 apareceu: a ligação direta e a verticalidade.

continua após a publicidade

Marlon Freitas lançou Ramón Sosa, escolhido por Abel Ferreira para substituir o lesionado Vitor Roque. O paraguaio dominou e encontrou Flaco López, que, sem colocara muita força, finalizou no canto de Jordi para abrir o placar e chegar a sete gols na temporada.

Na sequência, o argentino prendeu a marcação e acionou Allan pela direita. O jovem chutou com força, e a bola acertou a trave esquerda. Já nos minutos finais, Gustavo Gómez cometeu pênalti, oferecendo ao Novorizontino a chance de empatar antes do intervalo. Robson cobrou, mas Carlos Miguel permaneceu no centro do gol e defendeu com segurança.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Piquerez cruzou na medida para Gustavo Gómez cabecear. Jordi fez a defesa na primeira tentativa, mas não conseguiu evitar o gol do zagueiro, o segundo do Palmeiras na partida. Porém, o VAR revisou a jogada e anulou o gol por impedimento do capitão alviverde.

Mesmo após as substituições, o Novorizontino não conseguiu levar perigo a Carlos Miguel e, apesar da desvantagem de um gol, abusou da cera em diversas oportunidades.

O placar permaneceu inalterado até o apito final.