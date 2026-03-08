Jorginho destaca a importância do título do Carioca para o Flamengo: 'Gigantesca'

Após a conquista do Campeonato Carioca de 2026, o capitão do Flamengo, Jorginho, destacou a importância do título para o início de um novo momento da equipe na temporada. O meia ressaltou que o troféu representa um passo importante para dar confiança ao elenco e iniciar um ciclo vitorioso no clube.

Segundo o jogador, a equipe vinha trabalhando intensamente e precisava de um resultado positivo para ganhar impulso ao longo do ano.

- O título tem uma importância gigantesca. A gente vinha trabalhando muito e era importante para dar uma guinada na nossa temporada, começando um novo ciclo e fazendo de tudo para que seja um ciclo vitorioso, muito vitorioso, como foi o último. É isso que a gente quer e é isso que vamos tentar entregar, fazendo o máximo que podemos - afirmou.

Durante a entrevista, o capitão também comentou sobre o início do trabalho do novo treinador, Leonardo Jardim, que assumiu recentemente o comando da equipe. Questionado se o time ainda apresenta características do trabalho anterior de Filipe Luís, o meia reconheceu que parte da base construída pelo antigo técnico permanece.

- Com certeza, porque houve muito trabalho. Mas também já tivemos muitas ideias novas do Jardim, que vamos assimilando dia a dia, esperando que seja um processo rápido de adaptação e de melhora - explicou.

Filipe Luís e Jorginho durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Fluminense x Flamengo: como foi a final do Campeonato Carioca?

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a grande decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por usa vez, o Tricolor arriscou chutes despretenciosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem conseguiu concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

FICHA TÉCNICA ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final — Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📍Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Samuel Lino e Jorginho (FLA)

🏟️ Público: 69.315 presentes;

💰 Renda: R$ 5.270.903,50

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga