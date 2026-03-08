Léo Pereira enaltece participação de Filipe Luís no título do Flamengo: 'É para ele também'

Após a conquista do Campeonato Carioca, o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, fez questão de destacar a importância de Filipe Luís na campanha que culminou com o título estadual. Em entrevista após a conquista, o defensor ressaltou o papel do ex-técnico e ídolo rubro-negro nos momentos difíceis da equipe ao longo da passagem dele pelo clube da Gávea.

Segundo Léo Pereira, o grupo de jogadores mantém grande carinho e gratidão por Filipe Luís, que teve participação importante no processo que levou o Flamengo ao troféu.

- Em vários momentos difíceis em que precisamos dele, ele sempre nos ajudou e esteve do nosso lado. Então, nós agradecemos e dedicamos esse título a ele. Ele construiu uma história linda, é ídolo como jogador e como treinador - afirmou o zagueiro.

O Flamengo foi campeão carioca pela 40ª vez (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

O defensor destacou que a conquista também simboliza o reconhecimento do elenco ao trabalho realizado pelo ex-lateral, que se tornou uma referência no clube tanto dentro quanto fora de campo.

- Esse título é para ele também. Acho que dá para sentir o carinho dos jogadores e dos torcedores pelo Filip - completou.

Apesar da homenagem, Léo Pereira ressaltou que o clube inicia agora um novo ciclo sob o comando de Leonardo Jardim. De acordo com o zagueiro, o elenco está focado em ajudar o novo treinador a implementar sua filosofia de jogo.

- Agora é um ciclo encerrado com ele. Temos que focar e dar o nosso melhor com o Leonardo Jardim. É um título importante para dar tranquilidade a ele também, para que possa implementar o que precisa que façamos dentro de campo, a fim de que possamos ter um ótimo cenário neste ano.

FICHA TÉCNICA ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final — Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📍Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Samuel Lino e Jorginho (FLA)

🏟️ Público: 69.315 presentes;

💰 Renda: R$ 5.270.903,50

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga