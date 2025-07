Dorival Júnior destaca desempenho do Corinthians e faz reclamação após vitória

O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão após quatro rodadas. Nesta quarta-feira (16), o clube alvinegro bateu o Ceará por 1 a 0, no Castelão, com gol de Talles Magno. Após o triunfo, Dorival Júnior elogiou a atuação da equipe, mas destacou a necessidade de subir na tabela da competição nacional.

— Foi realmente uma vitória importante, eu acredito que nos jogos anteriores nós também tivemos momentos importantes, que poderíamos ter definido, como aconteceu no jogo de hoje. O resultado premia o trabalho que essa garotada vem fazendo, eu acho que seria fundamental que acontecesse em um momento como esse, mas é só um bom resultado, nada além disso, nós sabemos que a nossa pontuação perante a classificação é muito aquém do que precisamos e esperamos. Vamos trabalhar para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e brigar pelas primeiras posições — disse o técnico em entrevista coletiva.

O Corinthians chegou a 19 pontos e ocupa a nona colocação na classificação. O Timão encerrou um jejum de cinco jogos sem vitórias, contando Brasileirão e Sul-Americana. Dorival Júnior, que vinha sendo criticado pelas atuações da equipe, declarou que a equipe teve bons desempenhos nas últimas partidas, e celebrou o fim do jejum.

— Foi uma partida complicada, um resultado que nós talvez já tenhamos merecidos em outras partidas anteriores, pelo volume que apresentamos, pelo trabalho de posse, pela criação de oportunidades, e ela acaba surgindo justamente neste momento — disse o técnico.

Corinthians venceu pela primeira vez atuando fora de casa nesta edição do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Análise do jogo

O gol saiu aos 26 minutos da segunda etapa. Carrillo fez boa jogada na linha de fundo, cruzou, Marllon furou, e Talles Magno completou para as redes. A partida foi bastante truncada, com poucas chances para ambos os lados.

Dorival Júnior destacou as dificuldades enfrentadas no duelo. O treinador, que teve passagem pelo Ceará em 2022, criticou o mau estado do gramado do Castelão.

— Foi um jogo difícil, equilibrado, as trocas de passes muito morosas, a bola muito viva, mais uma vez não vamos nem tocar no assunto do gramado, isso vem de tempos, mas o importante é que para melhorar os espetáculos tenha um gramado com mais qualidade. Acho que independente disso, foi fundamental o momento, e que esse momento retome a confiança da nossa equipe, e voltemos a ter partidas com mesma consistência que temos jogado, mas que busque o gol e que ele saia para que a gente conquiste os resultados com mais naturalidade — completou o técnico.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado (19), às 21h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. Será o segundo jogo consecutivo fora de casa no Brasileirão. A vitória sobre o Ceará foi a primeira do clube alvinegro como visitante na competição nacional.