Filipe Luís dá como ‘encerrado’ caso de Pedro no Flamengo

Filipe Luís se negou a dar mais detalhes da situação de Pedro no Flamengo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (16), após a derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, o técnico rubro-negro afirmou que, da parte dele, o caso está "encerrado", mas não confirmou o retorno do atacante diante do Fluminense. O camisa 9 ficou fora da lista de relacionados contra o São Paulo, no último sábado (12), e o Peixe.

— O assunto do Pedro já está encerrado. Falei tudo que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo — declarou o treinador.

Logo na sequência, Filipe Luís voltou a ser questionado sobre Pedro, desta vez se teria conversado com dirigentes para acertarem as arestas com o centroavante. Mais uma vez, afirmou que não gostaria de opinar.

— Repito, assunto do meu caso é totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Da minha parte técnica o que eu falei já está totalmente encerrado — concluiu.

Santos x Flamengo: como foi o jogo?

Neymar decidiu a vitória do Santos diante do Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16). Na Vila Belmiro, o camisa 10 marcou o gol da vitória alvinegra, já na reta final da partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Favorito em campo, o time carioca contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo. Entretanto, parou no Menino da Vila que, com muita categoria, tirou dois marcadores da jogada e estufou a rede do gol de Rossi.

Com o triunfo, o Peixe chegou aos 14 pontos, ainda na parte inferior da classificação. Já o Flamengo segue com os mesmos 27 que iniciou a rodada, e pode perder a liderança.

