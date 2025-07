A pausa para a Copa de Mundo de Clubes parece não ter servido muito para o Grêmio. Após ser goleado por 4 a 1 para o Cruzeiro, na retomada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima, na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Gentile e Castillo marcaram os gols da equipe peruana.

Com essa derrota, o Grêmio precisará vencer por, no mínimo, três gols de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Vitória tricolor por dois gols leva a disputa para os pênaltis. Quem avançar enfrenta a Universidad Católica-EQU nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo

Com menos de um minuto de jogo, o Grêmio teve a primeira chance. Mesmo de longe, André Henrique girou e chutou, obrigando Viscarra a espalmar. Por sua vez, o Alianza Lima teve sua primeira boa oportunidade aos 16. Castillo invadiu a grande área pelo lado esquerdo e bateu cruzado. Tiago Volpi defendeu com o pé direito.

Principal jogador do Alianza Lima, Castillo voltou a assustar aos 28. O camisa 8 trouxe da direita para dentro, deixou Wagner Leonardo no chão e concluiu de perna esquerda. Igor Serrote, no carrinho salvou o Grêmio. O Imortal respondeu aos 34. André Henrique escorou para Edenilson, que chutou no alto. Viscarra espalmou.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Castillo tirou Igor Serrote para dançar e cruzou rasteiro. Cari finalizou para grande defesa de Tiago Volpi. Guerrero concluiu no rebote, Marlon tirou em cima da linha, a bola bateu no travessão e sobrou para Gentile, que havia acabado de entrar, abrir o placar.

Dois minutos depois, o Alianza Lima ampliou. Castillo ganhou mais uma disputa de Igor Serrote e chutou rasteiro, cruzado. Foi o suficiente para vencer Volpi.

✅ FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA 2 X 0 GRÊMIO

PLAYOFFS (IDA) - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de junho de 2025, às 21h30min (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru;

🥅 Gols: Gentile, aos 13' do 2T, e Castillo, aos 15' do 2T (A)

🟨 Cartões amarelos: Garcés e Castillo (A) Wagner Leonardo e Edenilson (G)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

ALIANZA LIMA (Técnico: Néstor Gorosito)

Viscarra; Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Gaibor (Cari) e Cantero (Sergio Peña); Eryc Castillo, Quevedo (Gentile) e Guerrero (Barcos).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti (Alex Santana); Alysson (Ronald), Edenilson (Monsalve) e Aravena (Pavón); André Henrique (Amuzu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e David Fuentes (COL);

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL).