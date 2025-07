Jornalista manda recado a Pedro e ironiza jogador ‘líder do GPS’ no Flamengo

O Flamengo foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), e o assunto Pedro voltou à tona. O jogador teve sua ausência apontada pelo jornalista Conrado Santana, em seu "X" pessoal. Contado citou ainda o atacante Juninho, lamentando que o Rubro-Negro teve que contar com ele como centroavante.

- O Pedro precisa querer e melhorar nos treinos. Fato. Filipe Luis já deixou claro. Hoje o Flamengo teve o “líder do GPS” Juninho, ex-Qarabag do Azerbaijão, para entrar em campo como centroavante e tentar vencer o jogo.

Conrado apontou Juninho como o "líder do GPS", de forma ilustrativa. O termo foi trazido da fala de Filipe Luís, que colocou as estatísticas de Pedro como uma das principais justificativas para deixar o camisa 9 de fora das relações. O jornalista mandou um recado para Pedro, dizendo que o centroavante precisa querer e melhorar nos treinos.

Flamengo derrotado pelo Santos

Neymar decidiu a vitória do Santos diante do Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16). Na Vila Belmiro, o camisa 10 marcou o gol da vitória alvinegra, já na reta final da partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Favorito em campo, o time carioca contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo. Entretanto, parou no Menino da Vila que, com muita categoria, tirou dois marcadores da jogada e estufou a rede do gol de Rossi.

Com o triunfo, o Peixe chegou aos 14 pontos, ainda na parte inferior da classificação. Já o Flamengo segue com os mesmos 27 que iniciou a rodada, e pode perder a liderança.

