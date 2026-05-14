Ex-Fluminense é anunciado pelo América-MG

O América-MG anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Manoel para a sequência da temporada. Livre no mercado após deixar o Fluminense, o defensor assinou contrato definitivo até o fim da Série B.

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Experiente, Manoel chega como mais um reforço do Coelho para a disputa do acesso à elite do futebol brasileiro. O jogador estava sem clube desde sua saída do Fluminense, oficializada neste mês.

Revelado pelo Athletico Paranaense, o zagueiro ganhou destaque nacional durante sua passagem pelo Cruzeiro, onde conquistou títulos importantes, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

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Ao longo da trajetória no clube mineiro, Manoel ainda acumulou empréstimos para Corinthians e Trabzonspor antes de encerrar seu ciclo na Raposa em 2021.

Na sequência da carreira, o defensor acertou com o Fluminense e permaneceu nas Laranjeiras até a última temporada. Pelo clube carioca, disputou 113 partidas, marcou 10 gols e distribuiu duas assistências, além de conquistar dois Campeonatos Cariocas e a Copa Libertadores da América.

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Manoel se torna o décimo reforço anunciado pelo América-MG em 2026. Antes dele, o clube já havia oficializado as chegadas de Val Soares, Léo Alaba, Gabriel Barros, Segovinha, Yarlen, Everton Brito, Mastriani, Jhonny e Wesley.

Manoel em anúncio do América-MG (Foto: Divulgação)

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