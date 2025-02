O Vasco começou 2025 precisando reforçar os sistemas defensivo e ofensivo. O Cruz-Maltino foi ao mercado e trouxe jogadores para preencher lacunas que considerava como prioridade máxima: zagueiros e pontas.

Para a zaga, o Vasco contratou Mauricio Lemos, que veio com status de titular, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, para compor elenco. Já para o ataque, chegaram os estrangeiros Benjamín Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto.

Vale lembrar que, inicialmente, o Vasco adotou a estratégia que buscar jogadores livres no mercado ou fez contratações sem custos, dividindo percentual com outros clubes. Quando se tratou do ataque, o Cruz-Maltino precisou "abrir a carteira".

Para completar, o Vasco também trouxe outras peças para compor ou qualificar o elenco. Foram os casos de Daniel Fuzato e Tchê Tchê. O goleiro chegou para suprir a ausência de um substituto para Léo Jardim, enquanto o volante foi uma oportunidade de mercado, já que chegou sem custos aos cofres cruz-maltinos.

Saídas

Se por um lado, o Vasco contou com oito chegadas, por outro, o clube promoveu algumas saídas. Dentre os principais nomes estão Leandrinho, Léo, Maicon, Serginho e Zé Gabriel.

Vasco quer a contratação de Palacios, do Atlético-MG (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Janela doméstica

Os clubes brasileiros ainda possuem mais uma oportunidade para reforçar os elencos. Entre os dias 10 de março a 11 de abril, os jogadores que disputaram os estaduais podem se transferir para outras equipes.

Neste período, o Vasco espera a chegada de Brahian Palacios, do Atlético-MG. Além disso, o Cruz-Maltino quer até dois atacantes. Porém, a expectativa é de que contrate mais um reforço para o ataque juntamente do colombiano.