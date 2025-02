Fluminense anuncia contratação de Rubén Lezcano

O Fluminense anunciou um acordo com o Libertad e a contratação oficial do meia Rubén Lezcano, nesta sexta-feira (28). O jovem de 21 anos realizou exames médicos no CT Carlos Castilho e assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2029.

O Tricolor desembolsou cinco milhões de dólares (R$ 29 milhões) ao Libertad pela chegada de uma das grandes joias do futebol paraguaio. Na atual temporada, Lezcano marcou três gols e deu quatro assistências no Apertura e chega no Fluminense com grande expectativa.

Apesar de sua chegada no fim da janela de transferências, Lezcano não poderá atuar pelo Tricolor no Campeonato Carioca. O clube deveria inscrever o reforço até o penúltimo dia antes do primeiro jogo da semifinal do torneio, o que não ocorreu.

No entanto, o jovem de 21 anos chega para participar do processo de rejuvenescimento e reconstrução do Fluminense. O jogador contribuirá no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana ao longo da temporada.

Neste domingo (2), o Tricolor disputará o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, no Maracanã. Existe a expectativa do atleta estar presente no estádio para acompanhar o confronto do lado de fora das quatro linhas.