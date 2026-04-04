menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Nacional

Veja gols de Vasco x Botafogo: Matheus Martins vira o jogo

Equipes se enfrentam neste sábado

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
22:33
Atualizado há 1 minutos
Vasco da Gama x Botafogo pela Campeonato Carioca realizado no Estádio de São Januário em 08 de Fevereiro de 2026. Fotos: Matheus Lima/Vasco.
Vasco da Gama x Botafogo pela Campeonato Carioca realizado no Estádio de São Januário em 08 de Fevereiro de 2026. Fotos: Matheus Lima/Vasco.
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário, pela décima rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino chega embalado para o clássico com cinco jogos de invencibilidade, ocupando a oitava posição na tabela, com 12 pontos. Já o Alvinegro venceu o Mirassol na última rodada, respira fora da zona de rebaixamento, e está em 15º, com nove pontos.

continua após a publicidade

Gol de David! A pressão no início do segundo tempo faz efeito. Após jogada pela direita, Puma Rodríguez recebe e cruza rasteirinho na segunda trave. A bola passa por todo mundo e encontra David para escorar para o gol vazio e abrir o placar em São Januário.

Veja o gol:

Gol de Villalba! Botafogo pressiona com cruzamento de um lado para o outro, até que a bola chega para Caio Roque na esquerda. O cruzamento na segunda trave encontra Villalba, que não precisa nem pular para cabecear por cima de Léo Jardim e empatar a partida.

continua após a publicidade

Veja o gol:

Gol de Matheus Martins! O atacante recebe pela esquerda, limpa Puma Rodríguez com um toque e emenda um chutaço com efeito no ângulo. Que golaço!

Veja o gol:

Vasco
Vasco da Gama x Botafogo pela Campeonato Carioca realizado no Estádio de São Januário em 08 de Fevereiro de 2026. (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

continua após a publicidade

🤑 Aposte em Vasco x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias