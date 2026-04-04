Botafogo escalado com retornos importantes para duelo com o Vasco; veja time
Partida será a última antes da passagame de bastão para o técnico Franclim Carvalho
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo está escalado para o clássico com o Vasco, neste sábado (4), às 21h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rodrigo Bellão tem retorno importantes para o confronto e fez novas mudanças na equipe.
Danilo e Alexander Barboza são os mais importantes no 11 inicial. O volante esteve à disposição da Seleção Brasileira na Data Fifa, enquanto o zagueiro cumpriu suspensão contra o Mirassol. No meio, Medina vai para o banco e Edenilson é mantido ao lado de Allan.
Com isso, o Botafogo está escalado com: Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Vasco, do técnico Renato Gaúcho, vai a campo com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez e David.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)
Escalação do Vasco
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.
Escalação do Botafogo
Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.Técnico: Rodrigo Bellão (interino).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias