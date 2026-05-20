Veja gol em Palmeiras x Cerro Porteño: Vegetti abre o placar

O Cerro Porteño venceu o Palmeiras, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (20), pela quinta rodada fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com primeiro tempo apático, Vegetti, ex-Vasco abriu o placar e deu a vitória ao time visitante.

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Com 2 minutos do segundo tempo, contra-ataque mortal do Jonatán Torres recebe no meio sem marcação, lança Fabricio Domínguez na direita. O cruzamento do lateral é perfeito para o artilheiro, que não perdoa.

Veja o gol:

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Como foi o jogo entre Palmeiras x Cerro Porteño?

Uma primeira etapa monótona no Allianz Parque. Mandante, o Palmeiras foi a equipe que mais buscou o jogo, mas esbarrou, principalmente, em erros de passe. Nas raras escapadas bem-sucedidas, o time comandado por Abel Ferreira finalizou sem perigo à meta adversária. O Cerro Porteño, acuado, pouco atacou e abusou das ligações diretas entre defesa e ataque.

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Pablo Vegetti marcou o gol da vitória na partida contra o Palmeiras. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Com menos de dois minutos do segundo tempo, o Cerro Porteño abriu o placar após um contra-ataque. Fabricio Domínguez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Pablo Vegetti, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes. Abel Ferreira utilizou as cinco substituições e colocou o Palmeiras para pressionar o adversário, mas sem sucesso.

Ficha técnica e onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño - 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🗣️ Arbitragem: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

📟 VAR: Hector Paleta (ARG)

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