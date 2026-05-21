Léo Pereira valoriza vitória do Flamengo em 'guerra' contra o Estudiantes

O zagueiro Léo Pereira destacou a importância da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. O resultado garantiu a classificação rubro-negra às oitavas de final da competição e, provavelmente, a liderança do Grupo A com a iminente confirmação de mais três pontos por conta do W.O. do Independiente Medellín.

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Após a partida, o defensor — convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo — afirmou viver o melhor momento da carreira e valorizou o ambiente criado pela torcida no estádio.

— Feliz demais, cara. É uma atmosfera incrível. Sempre bom jogar Libertadores no Maracanã e a gente sabe como é especial. Até para conversar dentro de campo, para entrevista depois, é meio complicado o barulho da torcida, mas é especial. Eu venho vivendo o melhor momento da minha carreira e sou grato aos meus companheiros, ao clube por me dar total suporte — disse Léo em entrevista à Conmebol na saída de campo.

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Léo Pereira também ressaltou o peso do resultado para a sequência do Flamengo no torneio continental. Com a vitória, o clube assegurou vaga no mata-mata e segue na disputa pela liderança do grupo, o que pode garantir a vantagem de decidir em casa nas fases eliminatórias.

— Sabíamos que era uma guerra hoje e que era fundamental a vitória. Ficar em primeiro lugar nos dá uma certa vantagem depois no mata-mata, para decidir em casa. Então foi importante e a gente fica muito feliz pelos três pontos. Agora é descansar, não temos nem tempo para comemorar, que já temos outra final sábado — completou.

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Léo Pereira em ação pelo Flamengo contra o Estudiantes éla Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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