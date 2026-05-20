Renato Gaúcho lamenta derrota do Vasco para o Olimpia: 'Ficou muito difícil aguentar'

Após a derrota do Vasco para o Olimpia pela Copa Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho se pronunciou nas redes sociais e comentou o desempenho da equipe na partida disputada no Paraguai. Suspenso pela Conmebol, o treinador não acompanhou o time à beira do gramado, mas avaliou o confronto e destacou a dificuldade enfrentada após a expulsão de um jogador vascaíno.

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➡️ Veja gols em Olimpia x Vasco: Cuesta, Matteo, Sandoval e Sebastián marcam

Segundo Renato, o Vasco suportou bem a pressão inicial do adversário e conseguiu sair na frente no placar, vivendo um bom momento dentro da partida. No entanto, a expulsão mudou completamente o cenário do jogo e dificultou a resistência da equipe diante da pressão imposta pelo Olimpia.

- Sofremos uma pressão muito grande do Olímpia, mas a equipe soube suportar bem o momento do jogo. Conseguimos fazer o gol e estávamos bem na partida. Infelizmente tivemos uma expulsão, e com um jogador a menos ficou muito difícil aguentar a pressão até o fim. O Olímpia conseguiu a virada - afirmou o treinador.

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Postagem de Renato Gaúcho em suas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

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Com o tropeço fora de casa, o Vasco perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação no Paraguai e agora já não depende apenas de si para terminar na primeira colocação do grupo na competição continental.

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OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

⚽ Gols: Cuesta (VAS) e Mateo Gamarra (OLI), Sebástian Ferreira (OLI) e Sandoval (OLI)

🟨 Cartões amarelos: Alex Franco (OLI), Bentaberry (OLI), Avellar (VAS), Tchê Tchê (VAS) e Hugo Moura (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Marcelo Salles (Técnico-VAS) e João Victor Fonseca (VAS)

Escalação do Olimpia

Olveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alfaro, Alex Franco (Lezcano) e Quintana; Fernando Cardozo (Alfonso), Delmás (Sandoval) e Alcaraz.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; João Vitor Fonseca, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Samuel); Hugo Moura, Ramon Rique (Walace Falcão) e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Matheus França), Marino (JP) e David (Brenner).

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