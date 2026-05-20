Pedro aponta razão de ausência na Copa após gol pelo Flamengo: 'Dificultou'
Atacante é autor do gol da vitória rubro-negra sobre o Estudiantes pela Libertadores
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Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes nesta quarta-feira (20), pela Libertadores, Pedro comentou a ausência na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Na saída de campo após a partida no Maracanã, o atacante assumiu estar na expectativa e associou a falta de oportunidade à lesão sofrida no ano passado, quando representaria o Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti.
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— Tudo o que acontece na minha vida, eu tento tirar o lado bom. É claro que eu estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu, também fez parte de todo o ciclo. Eu, infelizmente, tive uma lesão quando eu ia ser chamado, e isso dificultou eu não poder ir à Seleção. Mas fiz minha parte, estou mantendo um bom futebol, graças a Deus — disse o camisa 9 do Flamengo à "TV Globo".
Pedro declarou torcida à Seleção e demonstrou apoio aos convocados por Ancelotti. Além disso, afirmou ter esperanças de retornar à equipe nacional após a Copa do Mundo.
— Agora é desejar sorte para todos que vão. Vou estar na torcida como mais um brasileiro. Então, agradecer a Deus por fazer parte desse ciclo. Sem dúvida nenhuma, se eu não fui, é porque Deus não permitiu. Mas eu vou estar na torcida, vou ser mais um brasileiro e, sem dúvida nenhuma, trabalhar para voltar na próxima convocação e estar na Seleção — completou Pedro.
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