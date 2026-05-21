O Botafogo foi para cima do Independiente Petrolero na noite desta quarta-feira (20) e venceu por 3 a 0 pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. Apesar do placar elástico, que só foi construído no fim, o técnico Franclim Carvalho apontou margem para evolução com o cenário apresentado ao longo dos 90 minutos.

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Foram 41 finalizações do Botafogo. Desse número, 16 foram defendidas pelo goleiro Jhohan Gutiérrez, o grande destaque em campo.

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— Não podemos fazer só três gols. Claro que o adversário joga e tem méritos. Temos que ter mais eficácia e qualidade na frente, no momento de finalizar. Fizemos três e tínhamos obrigação de fazer mais. Fico chateado e os jogadores também. Eles são os primeiros a fazer gol. O Villalba é um jogador de atacar profundidade, Cabral tem mais conforto no apoio. Encontramos formas de ligar diferentes — disse o técnico do Botafogo, em entrevista coletiva.

Com o resultado, o Glorioso foi a 13 pontos no Grupo E e pode garantir a liderança da chave nesta quinta-feira (21), com um tropeço do Caracas-VEN no Racing-ARG, na Argentina. A equipe comandada por Franclim Carvalho vira a chave e foca no duelo com o São Paulo, no sábado (23), no Morumbis, pelo Brasileirão. Já na competição continental, o último compromisso será na quarta-feira (27), contra o Caracas, na Venezuela.

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Botafogo atropelou o Ind. Petrolero pela Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja outras respostas de Franclim Carvalho:

Mudanças no meio-campo para o próximo jogo

— O Medina não temos (suspenso para o jogo com o São Paulo) e fez muitos jogos como primeiro volante. Temos Hugo, Wallace Davi, Montoro, Edenilson, Santi Rodríguez, Justino… desses que disse vão jogar dois. Ainda não sei quem vai jogar. Pelas características do jogo, podemos arriscar um pouco mais e jogar com um segundo volante como Santi. É diferente um jogador como Santi ali. Foi mais pela forma como estava o jogo e não pensando no jogo do fim de semana.

Polêmica com Danilo

— Eu respondi essa questão e a diretoria também se pronunciou. Não tenho mais nada a acrescentar. A diretoria já nos pronunciamos sobre isso.

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Base conquistando espaço

— Como já disse, o Wallace e o Caio tinham treinado conosco alguma vezes. Temos um elenco extenso, grande. Temos a ausência do Matheus (Martins) e do Júnior (Santos). Dá espaço para outros jogadores. Wallace e Arthur Novaes estão trabalhar conosco. Confiamos nesses atletas que tem feitos grande trabalho no sub-20. O contexto é diferente, a exigência é diferente. Estamos satisfeitos. Vamos tentar que esses atletas continuem no ritmo e no caminho que estão. Olhamos para ele da forma que olhamos para outros atletas. Tenham 18 ou 36, para mim é igual. É uma questão de rendimento.