O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará na próxima sexta-feira (22), às 10h (de Brasília) a impugnação da partida entre Santos e Coritiba, realizada no último domingo (17), na Vila Belmiro. O Peixe pediu a anulação do jogo por conta de confusão durante a substituição de Neymar na derrota por 3 a 0, válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

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A solicitação da equipe paulista aconteceu nesta quarta-feira (20). O clube entende que houve "erro de direito" e acusa a arbitragem de "impedir a permanência de Neymar em campo". Marcelo Belizze será o auditor-relator do caso no Pleno do STJD.

Relembre a confusão envolvendo Neymar em Santos x Coritiba

Na ocasião, Neymar deixou o gramado após ter sido substituído de forma equivocada. O clube alega que o lateral Escobar é quem deveria ter saído para a entrada de Robinho Jr. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo por reclamação e chegou a mostrar o papel que confirmava o pedido da comissão técnica para uma câmera posicionada à beira do gramado, responsável pela transmissão da partida.

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O árbitro Paulo Cesar Zanovelli registrou na súmula que o auxiliar técnico César Sampaio confirmou verbalmente que Neymar seria o jogador substituído no lance que gerou polêmica.

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Segundo o relato da arbitragem, César Sampaio teria informado que a substituição envolveria a saída do camisa 10, que naquele momento recebia atendimento fora de campo após reclamar de dores na panturrilha direita.

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No entanto, de acordo com Neymar e integrantes da comissão técnica santista, o documento oficial da substituição indicava a saída de Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Jr.

— Foi um erro do quarto árbitro. O cara que coloca o número não pode interferir no jogo de jeito nenhum. O que vale é o que está no papel. Eu mostrei para a câmera para não ficar no "disse me disse". Foi o que aconteceu. Não imaginava sair. Eu pedi para sair, mas estava sendo atendido. O jogo estava parado. Ele pediu para eu me afastar para ser atendido fora do campo, e foi isso que eu fiz. Esperei o reinício para voltar, mas, enquanto isso, o jogo recomeçou. Eu levantei a mão para voltar. O Gonzalo tinha pedido para sair. O árbitro me tirou do jogo e eu saí. Não tinha mais o que fazer, e começou a confusão. Ele fala que o que vale é o que está no papel. Isso nunca aconteceu e sempre comigo. Não tenho o que fazer. Estou em uma polêmica sendo que eu estava parado sem fazer nada — comentou Neymar, na zona mista.

Neymar reclama com a arbitragem durante duelo entre Santos e Coritiba (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

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