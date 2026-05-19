Auxiliar do Fluminense avalia chances na Libertadores: 'Lamentavelmente'

Auxiliar-técnico do Fluminense, Maxi Cuberas analisou as chances de classificação às oitavas de final da Libertadores após o resultado aquém do esperado nesta quarta-feira (19), na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar. Com Luis Zubeldía suspenso, o assistente comandou o Tricolor e concedeu entrevista coletiva após a partida.

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Cuberas avaliou o desempenho da equipe em campo, destacando as chances criadas. No entanto, lamentou as oportunidades desperdiçadas, que deixariam o Fluminense "mais tranquilo" para a última rodada.

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— Creio que a equipe fez um grande esforço, protagonizou o jogo, buscou ganhar a partida, criou situações em vários momentos… Não fomos contundentes, mas eles também não chegaram muito. Toda a equipe buscou sempre o segundo gol e depois o terceiro, criou situações. Lamentavelmente não conseguimos fazer mais para ficar mais tranquilos — destacou.

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Maxi admitiu que o resultado não foi o esperado pelo Fluminense, mas apontou o jogo na altitude boliviana como o maior culpado pela atual situação. Apesar disso, ele mantém as esperanças de conseguir a vaga nas oitavas.

— Se falarmos do resultado, realmente não era o que queríamos. Agora, do que apresentamos em campo, merecíamos mais pontos, pelo que foi apresentado, pelas situações que criamos… Creio que o jogo na Bolívia, na altitude, foi o que não jogamos bem e nos custou essa situação. Mas a equipe poderia ter somado mais pontos pelo que gerou. Temos que seguir trabalhando, focar na partida de sábado e depois pensar na Libertadores. Nada é impossível, temos que seguir crescendo para ter possibilidade de classificar.

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O auxiliar tricolor justificou as substituições como forma de ter atletas mais descansados em campo e seguir pressionando. Ele voltou a lamentar o placar magro, mas elogiou a entrega da equipe.

— As trocas foram para colocar jogadores frescos e seguir atacando. Estivemos sempre no campo do Bolívar, tivemos chances até o final, mas não conseguimos marcar. Fizemos uma grande partida, foi um grande esforço e não tem do que reclamar. Ficamos um pouco tristes porque podíamos ganhar por uma diferença maior, mas a entrega da equipe, que se tentou do inicio ao fim, e também com as trocas, seguiu igual.

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Outras respostas de Cuberas após Fluminense x Bolívar

Apoio da torcida tricolor

— Primeiro, tenho que agradecer ao torcedor, que em todo o momento nos apoiou e jogou junto com a equipe até o final. Falta uma partida, vamos nos entregar todos. Precisamos do apoio do torcedor e sei que vamos ter. Não depende só de nós, mas vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e espero que consigamos a classificação.

Dificuldades na partida e importância do mental para a rodada final

— Por um lado, ficamos tristes porque queríamos mais, porque acho que o esforço foi grande. Estatisticamente, dominamos todo o jogo, e a equipe gerou muitas situações de gol. Por isso ficamos mal. Mas sabemos que esse é o caminho: seguir trabalhando, criando o mesmo e, obviamente, tentar ser mais contundente. De tudo que criamos, temos que fazer mais gols. Mas os torcedores não podem reclamar nada dos jogadores porque se entregaram ao máximo até o final. Todas as partidas de copa são difíceis porque todos temos o mesmo sonho. Por isso a Libertadores é tão emocionante. Porque se sonha desde criança em ganhar a Copa Libertadores ou a Copa do Mundo. As comissões técnicas, os jogadores de todos os países, todos os clubes, os torcedores sonham. Por isso todas as partidas são equilibradas. Se algum time é superior na prévia, tem que demonstrar isso em campo. Mas, mesmo fazendo tudo isso, como a equipe fez, criando situações, nos faltou essa contundência para ganhar por mais gols. Temos que seguir trabalhando com fé, agora mais do que nunca. Agora vamos pensar no Mirassol e, depois, já vamos pensar na Copa. Vamos tratar de ganhar e esperar para tentar classificar.

Grande público no Maracanã

— Queremos agradecer ao torcedor. Foi impressionante o apoio do começo ao fim. O time precisava e deixou em campo, mostrou que queria ganhar por mais gols. Estamos agradecidos. Creio que, todos juntos, vamos conseguir no próximo jogo, com fé que vamos ganhar.

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