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Fluminense não faz placar necessário e fica por um fio de deixar a Libertadores

Tricolor precisa torcer por tropeço do Bolívar na próxima rodada

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
21:04
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John Kennedy em ação em Fluminense x Bolívar (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
imagem cameraJohn Kennedy em ação em Fluminense x Bolívar (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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Em clima de final de Libertadores, o Fluminense foi empurrado pelo torcedor desde o aquecimento, mas venceu o Bolívar apenas por 2 a 1. O Tricolor precisava de três gols de diferença para depender só de si na competição. Os goleadores da partida foram Lucho Acosta e John Kennedy pelos tricolores. Melgar fez o gol dos visitantes.

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Com o resultado, o Clube das Laranjeiras vai a cinco pontos no Grupo C e fica empatado com o Bolívar. O time precisa torcer por um tropeço dos bolivianos, além de vencer o La Guaira, para se classificar ao mata-mata.

Montanha-russa de emoções no primeiro tempo

O Fluminense entrou em sintonia perfeita com a torcida e jogou um futebol avassalador até conseguir o primeiro gol. Depois disso, faltou inteligência para aproveitar a vantagem e a fragilidade do adversário na busca pelos gols que precisava. Com a defesa desalinhada, o Bolívar empatou e abalou completamente o mental dos donos da casa. Mesmo com o Maracanã a seu favor, o Flu errou muito e não conseguiu retomar a frente do placar.

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Segundo tempo de desespero

Na segunda etapa, com a torcida impaciente, o time continuou errando e não dava sinais de que conseguiria marcar mais gols. Aos 10 minutos, Cuberas colocou Castillo e foi com tudo para o ataque. O time perdeu organização, mas pressionou melhor o adversário. Mesmo assim, faltou qualidade para aproveitar as chances. Aos 25 minutos, John Kennedy fez o gol da vitória, mas foi tirado logo depois e o Tricolor não mudou o panorama do confronto.

Maxi Cuberas em Fluminense x Bolívar (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Maxi Cuberas em Fluminense x Bolívar (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Visão do Lance!

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Depois de fazer o primeiro gol, o Fluminense não soube ter paciência para construir o resultado que precisava. O time deixou a ansiedade tomar conta e continuou se lançando de forma desprotegida ao ataque. Com a defesa desarrumada, o Tricolor viu o Bolívar empatar o jogo e perdeu o controle emocional do confronto.

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Ficou abaixo 📉

Hércules errou dois, três lances no início do jogo e ficou sem confiança nenhuma. O jogador pensava mil vezes antes de tomar qualquer decisão e acabou prejudicando o Tricolor no ataque e na hora de pressionar o adversário.

Notas do Fluminense; Avalie os jogadores!

Ficha técnica
FLUMINENSE X BOLÍVAR
5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Acosta (1 a 0 - 5'/1T), Melgar (1 a 1 - 23'/1T), John Kennedy (2 a 1 - 25'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Freytes, Acosta, Guga (FLU); Echeverría, Dorny Romero (BOL)
🟥 Cartões vermelhos: -

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía):
Fábio; Guga (Samuel Xavier), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Nonato (Soteldo), Hércules, Canobbio (Castillo) e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy (Cano).

BOLÍVAR (Técnico: Vladimir Soria):
Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio, Echeverría e José Sagredo; Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar (Ervin Vaca); Patricio Rodríguez (Lucas Chávez) e Dorny Romero.

🟨 Arbitragem

🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
📟 VAR: Leodan González (URU)

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