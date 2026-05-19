Fluminense não faz placar necessário e fica por um fio de deixar a Libertadores
Tricolor precisa torcer por tropeço do Bolívar na próxima rodada
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Em clima de final de Libertadores, o Fluminense foi empurrado pelo torcedor desde o aquecimento, mas venceu o Bolívar apenas por 2 a 1. O Tricolor precisava de três gols de diferença para depender só de si na competição. Os goleadores da partida foram Lucho Acosta e John Kennedy pelos tricolores. Melgar fez o gol dos visitantes.
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Com o resultado, o Clube das Laranjeiras vai a cinco pontos no Grupo C e fica empatado com o Bolívar. O time precisa torcer por um tropeço dos bolivianos, além de vencer o La Guaira, para se classificar ao mata-mata.
Montanha-russa de emoções no primeiro tempo
O Fluminense entrou em sintonia perfeita com a torcida e jogou um futebol avassalador até conseguir o primeiro gol. Depois disso, faltou inteligência para aproveitar a vantagem e a fragilidade do adversário na busca pelos gols que precisava. Com a defesa desalinhada, o Bolívar empatou e abalou completamente o mental dos donos da casa. Mesmo com o Maracanã a seu favor, o Flu errou muito e não conseguiu retomar a frente do placar.
Segundo tempo de desespero
Na segunda etapa, com a torcida impaciente, o time continuou errando e não dava sinais de que conseguiria marcar mais gols. Aos 10 minutos, Cuberas colocou Castillo e foi com tudo para o ataque. O time perdeu organização, mas pressionou melhor o adversário. Mesmo assim, faltou qualidade para aproveitar as chances. Aos 25 minutos, John Kennedy fez o gol da vitória, mas foi tirado logo depois e o Tricolor não mudou o panorama do confronto.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Depois de fazer o primeiro gol, o Fluminense não soube ter paciência para construir o resultado que precisava. O time deixou a ansiedade tomar conta e continuou se lançando de forma desprotegida ao ataque. Com a defesa desarrumada, o Tricolor viu o Bolívar empatar o jogo e perdeu o controle emocional do confronto.
Ficou abaixo 📉
Hércules errou dois, três lances no início do jogo e ficou sem confiança nenhuma. O jogador pensava mil vezes antes de tomar qualquer decisão e acabou prejudicando o Tricolor no ataque e na hora de pressionar o adversário.
Notas do Fluminense; Avalie os jogadores!
✅Ficha técnica
FLUMINENSE X BOLÍVAR
5ª rodada da fase de grupos da Libertadores
📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Acosta (1 a 0 - 5'/1T), Melgar (1 a 1 - 23'/1T), John Kennedy (2 a 1 - 25'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Freytes, Acosta, Guga (FLU); Echeverría, Dorny Romero (BOL)
🟥 Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía):
Fábio; Guga (Samuel Xavier), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Nonato (Soteldo), Hércules, Canobbio (Castillo) e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy (Cano).
BOLÍVAR (Técnico: Vladimir Soria):
Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio, Echeverría e José Sagredo; Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar (Ervin Vaca); Patricio Rodríguez (Lucas Chávez) e Dorny Romero.
🟨 Arbitragem
🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
📟 VAR: Leodan González (URU)
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