Quem substitui Arroyo? Confira a escalação do Cruzeiro contra o Boca Juniors

O Cruzeiro fará jogo decisivo contra o Boca Juniors na noite desta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Keny Arroyo.

continua após a publicidade

O atacante foi expulso na partida contra a Universidad Católica, no Mineirão, e cumpre suspensão contra os argentinos. Para o lugar dele, o comandante português escolheu Bruno Rodrigues.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Boca Juniors vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge, Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

Boca Juniors x Cruzeiro

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores.

Os argentinos não vivem boa fase, mas chegam descansados. A equipe foi eliminada pelo Huracan no Torneo Apertura no dia 9. Desde então, não disputou mais nenhuma partida. Para o duelo contra o Cruzeiro, o time comandado por Claudio Ubeda não poderá contar com Cavani novamente.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma crescente na temporada. Depois da derrota no clássico, o time comandado por Artur Jorge venceu duas partidas e empatou duas, vindo de um 1 a 1 contra o Palmeiras fora de casa.

Kaio Jorge está na escalação inicial do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Histórico de Cruzeiro x Boca Juniors

No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também não levam vantagem. Foram 17 confrontos, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

28/04/2026 — Boca Juniors 0 -1 Cruzeiro (Libertadores)

— Boca Juniors 0 -1 Cruzeiro (Libertadores) 22/08/2024 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana) 15/08/2024 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana)

— Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana) 04/10/2018 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores) 19/09/2018 — Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores) 07/05/2008 — Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores) 30/04/2008 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores) 23/10/1997 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores) 03/09/1997 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)

— Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores) 23/10/1996 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)

— Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores) 17/10/1996 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)

— Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores) 06/04/1994 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores) 16/03/1994 — Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores) 31/05/1992 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters)

— Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters) 14/09/1977 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores) 11/09/1977 — Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores) 06/09/1977 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.