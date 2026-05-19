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Dorival define equipe para primeiro jogo em retorno ao São Paulo; veja escalação

Tricolor precisa de uma vitória para se classificar

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 19/05/2026
20:09
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Dorival Júnior - São Paulo 1x0 LDU - Sul-Americana
imagem cameraDorival Júnior retorna ao Morumbis (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net)
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Dorival Júnior definiu sua primeira escalação neste retorno ao São Paulo para o confronto diante do Millonarios, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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Com retornos importantes, como Alan Franco, Luciano e Calleri, Dorival definiu o time após um dia de treinamento. No gol, Rafael é mantido, enquanto Enzo Diaz, Dória, Alan Franco e Lucas Ramon completam a defesa. O meio-campo será formado por Bobadilla, Danielzinho e Luciano, com Artur, Ferreirinha e Calleri no ataque.

A partida marcará a estreia oficial de Dorival nesta terceira passagem pelo clube. Apresentado nesta segunda-feira (18), o treinador retorna em meio ao pior momento do São Paulo na temporada, com uma sequência de seis jogos sem vitória.

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Uma vitória diante do Millonarios pode deixar o Tricolor muito próximo da classificação para a próxima fase da competição continental e servir também como ponto de retomada após semanas de forte pressão interna e externa.

Do outro lado, o Millonarios chega embalado após vencer na rodada anterior. A equipe colombiana, comandada por Alberto Gamero, deve ter apenas mudanças pontuais para o duelo no Brasil. O atacante Jorge Hurtado aparece como uma das principais ameaças ofensivas para a defesa são-paulina.

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Veja a escalação do São Paulo

Rafael; Enzo Diaz, Dória, Alan Franco e Lucas Ramon; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Ferreirinha e Calleri.

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Luciano São Paulo
(Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Ficha Técnica:

⚽ SÃO PAULO X MILLONARIOS - 5ª rodada da Copa Sul-Americana
📲terça-feira, dia 18 de maio de 2026
📍Estádio: Morumbis (SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT e no Disney+
🗣️Arbitragem: Kevin Ortega (PER)
🚩Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
📟 VAR: Carlos Orbe (EQU)

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