Dorival define equipe para primeiro jogo em retorno ao São Paulo; veja escalação
Tricolor precisa de uma vitória para se classificar
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Dorival Júnior definiu sua primeira escalação neste retorno ao São Paulo para o confronto diante do Millonarios, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
Com retornos importantes, como Alan Franco, Luciano e Calleri, Dorival definiu o time após um dia de treinamento. No gol, Rafael é mantido, enquanto Enzo Diaz, Dória, Alan Franco e Lucas Ramon completam a defesa. O meio-campo será formado por Bobadilla, Danielzinho e Luciano, com Artur, Ferreirinha e Calleri no ataque.
A partida marcará a estreia oficial de Dorival nesta terceira passagem pelo clube. Apresentado nesta segunda-feira (18), o treinador retorna em meio ao pior momento do São Paulo na temporada, com uma sequência de seis jogos sem vitória.
Uma vitória diante do Millonarios pode deixar o Tricolor muito próximo da classificação para a próxima fase da competição continental e servir também como ponto de retomada após semanas de forte pressão interna e externa.
Do outro lado, o Millonarios chega embalado após vencer na rodada anterior. A equipe colombiana, comandada por Alberto Gamero, deve ter apenas mudanças pontuais para o duelo no Brasil. O atacante Jorge Hurtado aparece como uma das principais ameaças ofensivas para a defesa são-paulina.
Veja a escalação do São Paulo
Rafael; Enzo Diaz, Dória, Alan Franco e Lucas Ramon; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Ferreirinha e Calleri.
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Ficha Técnica:
⚽ SÃO PAULO X MILLONARIOS - 5ª rodada da Copa Sul-Americana
📲: terça-feira, dia 18 de maio de 2026
📍Estádio: Morumbis (SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT e no Disney+
🗣️Arbitragem: Kevin Ortega (PER)
🚩Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
📟 VAR: Carlos Orbe (EQU)
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