O Botafogo não vive boa fase no sistema defensivo, sendo o pior do Campeonato Brasileiro, e já se preocupa com alternativas em meio à iminente saída do zagueiro Alexander Barboza, que tem negociações avançadas com o Palmeiras. Uma das peças contratadas para o setor e que é da posição do argentino, o jovem Anthony, de 20 anos, ex-Goiás, está afastado por lesão e não tem previsão de retorno.

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Anthony foi contratado pelo Botafogo no fim da janela doméstica, em março, mas ainda não estreou. O jogador trata um quadro de pubalgia, já em transição para o campo, sob avaliação diária do departamento médico da SAF.

O zagueiro assinou contrato com o Glorioso até março de 2030 e é visto como grande prospecto pelo projeto. Pelo Goiás, Anthony era tratado como joia das categorias de base e foi campeão do Sul-Americano Sub-20 em 2025 com a Seleção Brasileira, ainda que sem entrar em campo nos nove jogos disputados.

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Anthony assinou com o Botafogo até março de 2030 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Opções do Botafogo

A baixa no setor se dá desde o início da temporada. Com a possibilidade de Barboza sair, a dupla de zaga seria formada por Bastos e Ferraresi, mas ambos são destros e de ofício pela direita. A posição é tratada como prioridade para o segundo semestre, ainda que o momento financeiro seja ruim.

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Anthony tinha contrato com o Goiás somente até o fim da temporada. Com tal cenário, o jogador ficaria livre para assinar um pré-contrato a partir do segundo semestre, e isso favoreceu a transferência sem custos, com direitos divididos entre Botafogo e o clube do Centro-Oeste, que terá direito a lucro em caso de venda no futuro.

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