Saiba a condição física de Plata, do Flamengo, que deixou o jogo contra o Vasco com dores

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (4) no CT Ninho do Urubu, após o empate por 2 a 2 com o Vasco no domingo (3), e teve como principal notícia a presença de Gonzalo Plata no treino. O atacante, que deixou o clássico com dores na coxa direita, não preocupa para o jogo de quinta-feira (7), pela Libertadores, na Colômbia.

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Plata sentiu a posterior da coxa nos acréscimos do Clássico dos Milhões e chegou a cair no gramado, mas permaneceu em campo porque o time já havia feito todas as substituições. A avaliação indicou que o problema foi causado por câimbras.

Se por um lado o equatoriano deve estar à disposição, o técnico Leonardo Jardim ainda lida com desfalques. Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem fora das atividades com o elenco e dificilmente estarão disponíveis para a partida pela fase de grupos da Libertadores.

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Pulgar se recupera de lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito e ainda apresenta limitações por dores. O volante não participou de treinos completos, mas há expectativa de retorno nos próximos dias, com possibilidade de ser opção no jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (10).

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Já Paquetá está em fase final de recuperação de um edema no tendão da coxa esquerda, sofrido contra o Bahia. O departamento médico prevê aumento gradual de carga ao longo da semana antes da reintegração ao grupo.

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A comissão técnica não pretende utilizar jogadores sem condição plena. Existe a possibilidade de algum dos atletas viajar com a delegação, mas a definição dos relacionados será feita nesta terça-feira (5).

O Flamengo treina pela manhã e embarca à tarde para a Colômbia. Na quarta-feira, encerra a preparação no CT do Atlético Nacional. Após a partida contra o Independiente Medellín, a delegação segue direto para Porto Alegre, onde dará sequência à programação visando o duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

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