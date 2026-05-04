Apenas 30% dos times do Brasileirão têm naming rights nos estádios; veja lista

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (4) a escolha do novo naming rights do seu estádio, que se chamará Nubank Parque, após votação aberta ao público. A arena palmeirense é uma das seis que têm acordos de naming rights válidos entre as equipes que disputam a Série A do Brasileirão. Os outros 14 times jogam em estádios que não possuem acordos comerciais.

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Dos seis estádios com nomes de marcas, dois deles têm contratos com bancos. O Nubank, que estreia no mercado do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras, e o Banpará, que assina o patrocínio do Baenão, uma das casas do Remo nesta Série A, já que a equipe também manda algumas partidas no Mangueirão. Os outros acordos estão fechados com, construtora, bet, farmacêutica e da indústria de alimentos.

O Atlético Mineiro firmou um acordo com a MRV na construção do seu estádio em 2023 o local passou a se chamar Arena MRV desde então, com contrato assinado até 2033. No caso do Bahia, a escolha do parceiro comercial foi feita pela administração da Arena Fonte Nova no fim de 2023, já que o estádio não pertence ao tricolor baiano. O acordo, que antes pertencia a uma cervejaria, foi fechado com a bet Casa de Apostas para estampar sua marca e seu nome por quatro anos.

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O Corinthians, dono do seu estádio, vendeu o patrocínio master para a farmacêutica Neo Química, com contrato assinado em 2020 e válido por duas décadas. O estádio com o acordo mais recente da lista é o Morumbis, que pertence ao São Paulo. O Tricolor fechou em 2024 com a Mondelez, marca global de chocolates e doces, até o fim de 2026 para estampar a marca Bis, um dos produtos da empresa, no nome do estádio.

O Red Bull Bragantino é mais um clube que tem um estádio com nome de marca, mas a arena ainda está em construção. O clube, que pertence à marca de energéticos austríaca, fechou e demoliu o Nabi Abi Chedid para construir no local a Arena Red Bull, com previsão de conclusão das obras entre 2028 e 2030.

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Veja os naming rights de todos os estádios de times da Série A

Athletico-PR - Arena da Baixada Atlético-MG - Arena MRV Bahia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova Botafogo - Nilton Santos Chapecoense - Arena Condá Corinthians - Neo Química Arena Coritiba - Couto Pereira Cruzeiro - Mineirão Flamengo - Maracanã Fluminense - Maracanã Grêmio - Arena do Grêmio Internacional - Beira-Rio Mirassol - Maião Palmeiras - Nubank Parque RB Bragantino - Cícero de Souza Marques (futuramente Arena Red Bull) Remo - Banpará Baenão/Mangueirão Santos - Vila Belmiro São Paulo - Morumbis Vasco - São Januário Vitória - Barradão