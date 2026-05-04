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Apenas 30% dos times do Brasileirão têm naming rights nos estádios; veja lista

Lista tem bancos, bet e farmacêutica entre os contratos de patrocínio

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 04/05/2026
16:52
Atualizado há 2 minutos
Allianz Parque Nubank Parque estádio Palmeiras
imagem cameraNubank Parque assumirá estádio do Palmeiras até 2044. (Foto: Reprodução)
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Palmeiras anunciou o naming rights do estádio como Nubank Parque.
Seis estádios na Série A têm acordos de naming rights, enquanto 14 não possuem.
Nubank entra no futebol brasileiro com o Palmeiras, ao lado do Banpará que patrocina o Baenão.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (4) a escolha do novo naming rights do seu estádio, que se chamará Nubank Parque, após votação aberta ao público. A arena palmeirense é uma das seis que têm acordos de naming rights válidos entre as equipes que disputam a Série A do Brasileirão. Os outros 14 times jogam em estádios que não possuem acordos comerciais.

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Dos seis estádios com nomes de marcas, dois deles têm contratos com bancos. O Nubank, que estreia no mercado do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras, e o Banpará, que assina o patrocínio do Baenão, uma das casas do Remo nesta Série A, já que a equipe também manda algumas partidas no Mangueirão. Os outros acordos estão fechados com, construtora, bet, farmacêutica e da indústria de alimentos.

O Atlético Mineiro firmou um acordo com a MRV na construção do seu estádio em 2023 o local passou a se chamar Arena MRV desde então, com contrato assinado até 2033. No caso do Bahia, a escolha do parceiro comercial foi feita pela administração da Arena Fonte Nova no fim de 2023, já que o estádio não pertence ao tricolor baiano. O acordo, que antes pertencia a uma cervejaria, foi fechado com a bet Casa de Apostas para estampar sua marca e seu nome por quatro anos.

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O Corinthians, dono do seu estádio, vendeu o patrocínio master para a farmacêutica Neo Química, com contrato assinado em 2020 e válido por duas décadas. O estádio com o acordo mais recente da lista é o Morumbis, que pertence ao São Paulo. O Tricolor fechou em 2024 com a Mondelez, marca global de chocolates e doces, até o fim de 2026 para estampar a marca Bis, um dos produtos da empresa, no nome do estádio.

O Red Bull Bragantino é mais um clube que tem um estádio com nome de marca, mas a arena ainda está em construção. O clube, que pertence à marca de energéticos austríaca, fechou e demoliu o Nabi Abi Chedid para construir no local a Arena Red Bull, com previsão de conclusão das obras entre 2028 e 2030.

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Veja os naming rights de todos os estádios de times da Série A

  1. Athletico-PR - Arena da Baixada
  2. Atlético-MG - Arena MRV
  3. Bahia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova
  4. Botafogo - Nilton Santos
  5. Chapecoense - Arena Condá
  6. Corinthians - Neo Química Arena
  7. Coritiba - Couto Pereira
  8. Cruzeiro - Mineirão
  9. Flamengo - Maracanã
  10. Fluminense - Maracanã
  11. Grêmio - Arena do Grêmio
  12. Internacional - Beira-Rio
  13. Mirassol - Maião
  14. Palmeiras - Nubank Parque
  15. RB Bragantino - Cícero de Souza Marques (futuramente Arena Red Bull)
  16. Remo - Banpará Baenão/Mangueirão
  17. Santos - Vila Belmiro
  18. São Paulo - Morumbis
  19. Vasco - São Januário
  20. Vitória - Barradão
Neo Quimica Arena antes de Corinthians e Flamengo (Foto: Vinícius Harfush/ Lance!)
Neo Quimica Arena antes de Corinthians e Flamengo (Foto: Vinícius Harfush/ Lance!)

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