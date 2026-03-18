Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Internacional

O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Internacional, que será nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe busca a segunda vitória na competição para se afastar da zona intermediária da tabela. O clube terá de volta à beira do gramado o técnico Juan Pablo Vojvoda, que cumpriu suspensão na última partida, no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, no último domingo (15), em casa.

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O zagueiro Luan Peres está suspenso e é baixa na equipe santista. O lateral-esquerdo Vinícius Lira rompeu o ligamento do joelho esquerdo e será desfalque pelos próximos meses, já que ainda passará por cirurgia. O meia Gabriel Bontempo, que sentiu uma contratura lombar no clássico, está recuperado e foi relacionado para a partida.

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A principal novidade na lista é o atacante Robinho Jr., que não entra em campo desde a primeira rodada do Brasileirão, no dia 28 de janeiro. Miguelito tambpem retornou para a relação de Vojvoda. O boliviano não atua desde o dia 26 de fevereiro, no duelo contra o Vasco.

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Lista de relacionados do Santos para encarar o Internacional. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Mudança de formação?

No duelo do último domingo (15), contra o Corinthians, a equipe atuou com três zagueiros. Agora, o treinador argentino Vojvoda deve optar por uma linha com dois defensores, formando a dupla de zaga com Adonis Frías e Zé Ivaldo. Gabriel Brazão deve seguir no gol, com Igor Vinícius na lateral direita e Escobar pelo lado esquerdo.

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O meio-campo tende a ser formado por Willian Arão, Christian Oliva e Neymar. No ataque, a equipe deve contar com Barreal, Rony e Gabriel Barbosa.

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