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Lulinha Tavares anuncia saída do Corinthians por falta de verba

Profissional responsável pela preparação mental do elenco comunicou desligamento

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/05/2026
16:36
Responsável pela preparação mental, Lulinha Tavares deixou o Corinthians (Foto: Reprodução)
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O coach Lulinha Tavares anunciou sua saída do Corinthians. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (4), o profissional afirmou que seu projeto no clube foi encerrado por falta de verba.

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O profissional chegou ao Corinthians em 2025 a pedido do então técnico Ramón Díaz, durante a gestão do presidente Augusto Melo e sob o comando do executivo de futebol Fabinho Soldado.

Após a saída de Díaz, Lulinha Tavares permaneceu no Corinthians durante os trabalhos de Dorival Júnior e, posteriormente, de Fernando Diniz. Ele integrava a preparação mental dos jogadores.

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No clube, conquistou os títulos do Paulistão 2025, Copa do Brasil e Supercopa Rei.

Lulinha Tavares encerra passagem pelo Corinthians por problemas financeiros (Foto: Reprodução)
Lulinha Tavares encerra passagem pelo Corinthians por problemas financeiros (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a nota completa de Lulinha Tavares:

Encerra-se uma das maiores e melhores experiências que já vivi como profissional.

Vivi por dentro um gigante.

E quem vive… nunca mais é o mesmo.

Conhecer o "poropopó" de uma torcida que verdadeiramente tem um time não tem preço.

Cheguei no início de 2025, a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz e Emiliano Diaz, durante a visionária e competente gestão de Fabinho Soldado.

Fui parte de um movimento pioneiro:

treinar o cérebro e a mente, acelerar decisões e sustentar performance sob pressão.

Para isso, desenvolvi um trabalho especializado, personalizado, contínuo e mensurável, com equipamentos de ponta e tecnologia avançada do campo das neurociências, integrado a toda a equipe inter e multidisciplinar que o clube dispõe.

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Estive presente em todos os treinos e jogos, nacionais e internacionais.

Existe um futebol além do campo.

Aliás… nunca foi apenas futebol. É vida na vida — há muito amor envolvido.

Vai muito além de tecnologia e equipamentos.

Vai além de uma mente treinada.

É ombro amigo.

É ouvido atento.

É ferida tratada.

É alma pacificada.

Muros reconstruídos.

Vi a mão de Deus em tudo isso.

Entendo o atual momento financeiro do clube, que inviabilizou a continuidade do nosso trabalho.

Deixo um pouco de mim…

e levo muito de cada um com quem pude trabalhar e conviver no período em que estive aqui.

Seguirei firme e constante para cumprir minha missão, meu chamado, minha vocação.

Desejo ao Corinthians toda sorte de bênçãos.

Até a próxima.

Sigam bem. Em paz. E felizes. 

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