Lulinha Tavares anuncia saída do Corinthians por falta de verba
Profissional responsável pela preparação mental do elenco comunicou desligamento
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O coach Lulinha Tavares anunciou sua saída do Corinthians. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (4), o profissional afirmou que seu projeto no clube foi encerrado por falta de verba.
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O profissional chegou ao Corinthians em 2025 a pedido do então técnico Ramón Díaz, durante a gestão do presidente Augusto Melo e sob o comando do executivo de futebol Fabinho Soldado.
Após a saída de Díaz, Lulinha Tavares permaneceu no Corinthians durante os trabalhos de Dorival Júnior e, posteriormente, de Fernando Diniz. Ele integrava a preparação mental dos jogadores.
No clube, conquistou os títulos do Paulistão 2025, Copa do Brasil e Supercopa Rei.
Veja abaixo a nota completa de Lulinha Tavares:
Encerra-se uma das maiores e melhores experiências que já vivi como profissional.
Vivi por dentro um gigante.
E quem vive… nunca mais é o mesmo.
Conhecer o "poropopó" de uma torcida que verdadeiramente tem um time não tem preço.
Cheguei no início de 2025, a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz e Emiliano Diaz, durante a visionária e competente gestão de Fabinho Soldado.
Fui parte de um movimento pioneiro:
treinar o cérebro e a mente, acelerar decisões e sustentar performance sob pressão.
Para isso, desenvolvi um trabalho especializado, personalizado, contínuo e mensurável, com equipamentos de ponta e tecnologia avançada do campo das neurociências, integrado a toda a equipe inter e multidisciplinar que o clube dispõe.
Estive presente em todos os treinos e jogos, nacionais e internacionais.
Existe um futebol além do campo.
Aliás… nunca foi apenas futebol. É vida na vida — há muito amor envolvido.
Vai muito além de tecnologia e equipamentos.
Vai além de uma mente treinada.
É ombro amigo.
É ouvido atento.
É ferida tratada.
É alma pacificada.
Muros reconstruídos.
Vi a mão de Deus em tudo isso.
Entendo o atual momento financeiro do clube, que inviabilizou a continuidade do nosso trabalho.
Deixo um pouco de mim…
e levo muito de cada um com quem pude trabalhar e conviver no período em que estive aqui.
Seguirei firme e constante para cumprir minha missão, meu chamado, minha vocação.
Desejo ao Corinthians toda sorte de bênçãos.
Até a próxima.
Sigam bem. Em paz. E felizes.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
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