O Botafogo liga o alerta no meio-campo após lesão de uma das principais peças, que pode ficar fora até a pausa para a Copa do Mundo. O volante Allan teve diagnosticada uma lesão na coxa direita, e o tempo estimado para recuperação é de até oito semanas.

continua após a publicidade

+ Câmara do Rio homenageia ídolo do Botafogo por pioneirismo na luta pelo passe livre no futebol

As informações iniciais são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!. A lesão aconteceu no segundo tempo do duelo com o Remo, no último sábado (2), na derrota do Alvinegro por 2 a 1, de virada.

Com isso, Allan perderá, pelo menos, oito jogos do Botafogo até a pausa no calendário para a Copa. O Glorioso irá enfrentar Racing (ARG), Independiente Petrolero (BOL) e Caracas (VEN) pela Sul-Americana, Chapecoense na quinta fase da Copa do Brasil, além de Atlético-MG, Corinthians, São Paulo e Bahia pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Allan é homem de confiança de Franclim Carvalho, novo técnico do Botafogo, e soma 17 jogos na temporada. O treinador português tem Newton como opção imediata para a posição de primeiro volante, além da possibilidade de um meio-campo com Medina, Edenilson e Danilo.

Allan se lesionou na derrota do Botafogo para o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Fim de contrato com o Botafogo

Contratado na segunda janela de 2024, Allan soma 72 jogos com a camisa alvinegra e os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ele tem vínculo até o fim de 2026 e, em junho, justamente após a parada para a Copa, poderá assinar pré-contrato com outra equipe. Ainda não há movimentação por renovação entre as partes.

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo