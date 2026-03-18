Vojvoda deve mudar esquema tático do Santos para duelo contra Internacional

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, retorna ao comando da equipe após cumprir suspensão e deve promover mudanças no sistema tático para a próxima partida.

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O Peixe entra em campo nesta quarta-feira (18) para encarar o Internacional, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No duelo do último domingo (15), contra o Corinthians, a equipe atuou com três zagueiros. Agora, o treinador argentino deve optar por uma linha com dois defensores, formando a dupla de zaga com Adonis Frías e Zé Ivaldo. Gabriel Brazão deve seguir no gol, com Igor Vinícius na lateral direita e Escobar pelo lado esquerdo.

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O meio-campo tende a ser formado por Willian Arão, Christian Oliva e Neymar. No ataque, a equipe deve contar com Barreal, Rony e Gabriel Barbosa.

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Vojvoda retorna ao comando do time após cumprir suspensão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Dúvidas, desfalques e retornos:

O lateral-esquerdo Vinícius Lira será desfalque após ser constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele deve passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador havia sido convocado pela Seleção Brasileira Sub-20.

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O meio-campista Gabriel Bontempo sofreu uma contratura lombar no clássico e será reavaliado até a véspera do duelo contra o Colorado.

A principal novidade na lista de relacionados será o atacante Robinho Jr., que não joga desde a derrota para a Chapecoense, na primeira rodada da competição.

Santos e Internacional se enfrentaram pela última vez no dia 24 de novembro de 2025 e os dois times ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Beira-Rio.

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