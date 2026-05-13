Palmeiras tem 'oportunidade única', e Abel busca mitigar sequência do calendário

O Palmeiras entra em campo para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil com vantagem sobre o Jacuipense após vencer a partida de ida, no Allianz Parque, por 3 a 0. O resultado dá margem para que Abel Ferreira promova uma rotação no elenco nesta quarta-feira.

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O retrospecto do Jacuipense na atual temporada, por sua vez, corrobora o cenário. A equipe baiana ocupa a vice-lanterna do grupo B da Série D do Brasileirão, com apenas sete pontos conquistados em seis rodadas.

Na Copa do Nordeste, o Jacuipense somou apenas um empate em cinco partidas e acabou eliminado ainda na fase de grupos da competição. A fragilidade do adversário abre espaço para que alguns reservas do Palmeiras ganhem minutagem, principalmente nos setores defensivo e de meio-campo.

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Vitor Roque, Andreas Pereira, Piquerez, Bruno Fuchs, Arthur e Paulinho serão desfalques. O lateral-esquerdo iniciou o processo de transição física nos últimos dias, mas será preservado para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Libertadores antes da pausa para a Copa do Mundo.

Já Paulinho passa por um controle de carga após atuar em três partidas consecutivas, todas saindo do banco de reservas. Os demais seguem sob supervisão do departamento médico do Palmeiras.

— Desde que cheguei ao Brasil, falo sempre da mesma coisa. No mínimo três dias (de intervalo entre as partidas), jogar ao quarto dia. Desafio vocês a olharem os calendários do Palmeiras e das outras equipes. Quem ganha o calendário, ganha o Brasileirão — afirmou Abel Ferreira.

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O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Jacuipense por 3 a 0 no jogo de ida (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil (jogo de volta) 16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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