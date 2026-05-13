Palmeiras soma sete desfalques para duelo contra o Jacuipense

O Palmeiras possui sete desfalques para a partida contra o Jacuipense, nesta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela Copa do Brasil.

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+ Palmeiras tem escalação alternativa para jogo com o Jacuipense pela Copa do Brasil

As ausências são: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Arthur (transição física), Paulinho (controle de carga), Andreas Pereira (trauma na lombar), Allan (mialgia na panturrilha esquerda) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita).

Entre os jogadores entregues ao departamento médico, Arthur e Allan são os mais próximos de retornar ao elenco no curto prazo. O lateral-esquerdo iniciou o processo de transição física nos últimos dias, enquanto o atacante chegou a participar de atividades com o restante do grupo na Academia de Futebol, ainda com carga reduzida.

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O atacante Paulinho, por sua vez, voltou a atuar após mais de 300 dias afastado em razão de cirurgia na perna e participou de três partidas consecutivas, a primeira delas no clássico contra o Santos, todas saindo do banco de reservas. Em função da sequência de jogos, será poupado para controle de carga.

Piquerez, que retornou recentemente às atividades no gramado, segue na tentativa de ficar à disposição de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo. Já Vitor Roque, também submetido a cirurgia no tornozelo, retorna somente após a pausa para o Mundial.

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Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para o Jacuipense que, ainda assim, garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Bruno Fcuhs é um dos sete desfalques do Palmeiras nesta noite (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Jacuipense

Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi.

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